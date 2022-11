Tiberis Travel Experience 2022, scopri il turismo in Sabina

Dall’11 al 13 novembre, presso il Polo Fieristico di Osteria Nuova a Frasso Sabino, si terrà la prima edizione di Tiberis Travel Experience. Appuntamento imperdibile per gli appassionati di enogastronomia e turismo esperienziale, che potranno partecipare a laboratori, trekking, escursioni e visite guidate. Inforidea l’associazione romana organizzatrice dell’evento, con il contributo della Regione Lazio, il sostegno del Comune di Frasso Sabino, la pro loco, il Comune di Fara Sabina e il Comune di Torrita Tiberina e con partner Slow Food Sabina, Fiptes e FederTrek mettono al centro la Sabina e le sue eccellenze.

Il progetto segna l’inizio di una rivalutazione di quelle aree, che in questi ultimi anni, sono state particolarmente colpite dalla crisi del turismo determinato dalla pandemia. In particolare il focus del progetto di Inforidea è sostenere, ma anche formare, la figura della guida turistica che in questi anni ha subito un fermo importante nell’attività.

Così l’ideatrice del progetto Cristina Mura, “Grazie alla capacità di fare rete tra i soggetti proponenti e alla collaborazione delle Guide turistiche locali affiancate da figure del trekking, dello sport, del coaching, dell’enogastronomia, si è potuto sviluppare una serie di nuove attività e laboratori in tema di turismo esperienziale, interagendo con associazioni locali, strutture ricettive, ristoratori, artigiani del territorio che saranno sensibilizzati nel supportare forme di turismo locale sostenibile e di qualità, spaziando dal settore artigianale, manifatturiero, enogastronomico, alberghiero, outdoor, sportivo. Il progetto mira prevalentemente a far scoprire e valorizzare le risorse del territorio, le sue tradizioni e, in generale, accrescere la vivacità culturale a beneficio anche della popolazione residente”.

Cibo, prodotti artigianali locali, storia, cultura e territorio avranno voce e il giusto spazio. Si potrà provare con mano alcuni processi di produzione alimentare e visitare le aziende produttrici. Inoltre, le guide turistiche e le guide ambientali, offriranno dei “percorsi esperienziali” che completeranno l’escursione e la visita di questi luoghi, valorizzandole in modo professionale e competente. Diversi gli interventi e le presenze istituzionali e dei referenti di ogni settore toccato dal progetto.

Scoprire la Sabina e la sua storia

Geograficamente posta tra Lazio, Abruzzo e Umbria, la Sabina ha storicamente rappresentato da sempre un territorio ricco e prolifico. I primi abitanti furono gli Aborigeni, indicati come la più antica popolazione dell’Italia Centrale. Successivamente i Sabini, antico popolo italico, vi fondarono diverse città. Tra le varie vicissitudini storiche ricordiamo “il ratto delle Sabine”. Quest’evento che si perde nella notte dei tempi vede Romolo, leggendaria figura a cui si attribuisce la fondazione di Roma, rapire le donne della Sabina per i suoi uomini. Ne nacque una feroce guerra che fu fermata dalle donne stesse che si contrapposero tra le due fazioni. Da quel momento i Sabini ebbero strette relazioni con i romani fino addirittura ad insediarsi, con il loro re Tito Tazio, sul colle del Quirinale e condividere il potere sulla città insieme a Romolo.

Si ringraziano per la preziosa collaborazione: