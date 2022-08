Per cominciare al meglio il “nuovo anno” accademico e lavorativo è importante sapere come affrontare le sfide e le opportunità che si presenteranno con la giusta dose di energia, riposati e pieni di vitalità. Secondo l’oroscopo di settembre 2022, il nuovo mese donerà ad alcuni segni un approccio più ribelle e ad altri una spinta per apportare cambiamenti nella propria quotidianità.

Emma – The Sleep Company, tra le aziende a più rapida crescita in Europa nella produzione di sistemi per il sonno – svela per ciascun segno zodiacale suggerimenti per dormire meglio e svegliarsi più vitali che mai, per vivere tutte le possibili novità in pieno ben-essere.

Oroscopo di settembre, consigli per dormire meglio

Ariete

Dopo un’estate fortunata, da settembre a fine anno si prospettano molti cambiamenti per il segno più attivo dello zodiaco. Impegnato come sarà in attività eccitanti che stimolano il corpo e scacciano la sonnolenza, potrebbe non percepire la necessità di riposare. Nonostante una media di circa cinque ore di sonno per notte, questo segno di fuoco sarà sempre pronto ad affrontare le sfide quotidiane, ma la sua iperattività talvolta potrà ostacolare la fase di addormentamento e la continuità nel riposo.

Il consiglio di Emma? Per un segno così istintivo, pieno di ardore ed energia, è ideale favorire il relax con musica dolce di sottofondo prima di dormire.

Toro

L’autunno porterà con sé un ritorno alla tanto amata tranquillità e “qualità e quantità” sarà il motto del Toro quando si tratterà di dormire. Per sentirsi rigenerato avrà bisogno di almeno sette ore di riposo notturno, preferibilmente in un ambiente confortevole ed esteticamente accogliente. Testardo, ma sempre alla ricerca di relazioni serene e stabili, difficilmente riuscirà ad addormentarsi se prima di infilarsi sotto le coperte non avrà risolto una discussione aperta con un suo caro.

Una ritrovata calma per il Toro sarà anche sinonimo di qualche peccato di gola, meglio dunque non esagerare a cena e porre un freno a sfizi e dolciumi in tarda serata che possono ostacolare l’addormentamento.

Gemelli

Creativo e dalla curiosità insaziabile, il Gemelli vanta una grande forza intellettuale e un pensiero laborioso che non si ferma mai, nemmeno quando è tempo di coricarsi. Settembre, però, chiederà un rallentamento a questo segno che spesso rimanda il momento di andare a letto poiché impegnato a destreggiarsi tra i suoi innumerevoli hobby e amicizie. Nei mesi finali dell’anno sarà ancora maggiore il suo desiderio di chiacchierare, anche via chat, e pianificare incontri ed happy hour.

Per riprendersi da un’estate che lo ha messo a dura prova e far fronte alla sua tendenza a fare le ore piccole, Emma suggerisce di favorire il sonno spegnendo tutti i dispositivi elettronici almeno un’ora prima di andare a letto e limitando gli alcolici nelle uscite serali.

Cancro

Dopo settimane di affanni sentimentali, il Cancro vivrà un periodo prospero con l’arrivo di settembre. Nel 2022 ha imparato a lasciar andare i vecchi risentimenti, ma anche gli amori ormai lontani e, con una nuova consapevolezza, accoglierà un dolcissimo autunno. In questo periodo potrà dormire indisturbato per più di otto ore e il sonno sarà percepito come un ritorno all’interiorità e all’intimità. A farlo diventare piuttosto esigente sarà però la camera da letto: il suo forte legame con la casa e la famiglia potrebbe rendere difficoltoso addormentarsi in un letto diverso dal proprio o lontano dagli affetti.

Cosa potrà aiutarlo? Avere sempre con sé candele profumate, un pigiama confortevole e dedicare qualche minuto alla meditazione prima di abbandonarsi alle braccia di Morfeo.

Leone

Il sonno per lui? È il riposo del guerriero, soprattutto dopo la prima metà dell’anno in cui ha vissuto un continuo alternarsi di momenti di estrema gioia ad altri di pieno sconforto. Iper energico di giorno, a settembre il Leone vivrà la notte come un necessario momento per ricaricare le batterie. Carismatico, estroverso e talvolta egocentrico, durante le giornate d’autunno le stelle gli chiederanno un ultimo sforzo prima di un finale scoppiettante, per questo non stupisce se la sera crollerà in un sonno ristoratore.

Per fare sogni sereni prima delle numerose soddisfazioni che lo attendono, potrebbe rivelarsi d’aiuto rilassarsi in un ambiente ricco di olii essenziali e candele profumate che lo avvicinano al suo elemento dominante, il fuoco.

Vergine

Affidabile, preciso e sempre indaffarato, settembre è il mese preferito dalla Vergine perché è quello in cui può dedicarsi a ciò che più ama: pianificare. Per un segno che non va a letto se prima non ha depennato dalla propria lista tutto ciò che aveva in programma, il rientro dopo la pausa sarà l’occasione per rimettersi in gioco, sia in ambito lavorativo che sentimentale.

Tendenzialmente non dorme molto, anzi, talvolta anche solo tre ore a notte, ma in questo autunno Emma consiglia di favorire il sonno assumendo una dose adeguata di magnesio e scrivendo un diario serale, così potrà disconnettere la mente dai pensieri, spesso autocritici, e gustare le nuove soddisfazioni lavorative e amorose.

Bilancia

Settembre si apre all’insegna dell’introspezione che porterà il segno verso una maggior chiarezza mentale nella parte finale dell’anno, permettendo alla Bilancia di ritrovare il suo amato equilibro nei vari aspetti della quotidianità. Il sonno non farà eccezione, soprattutto ora che la fine dell’estate domanda un maggior relax da ritrovare nel ristoro notturno.

Appassionato della bellezza e dell’armonia anche per quanto riguarda l’aspetto fisico e la cura del sé, il suggerimento per un autunno che lo vedrà salpare alla volta di mete amorose desiderate è quello di introdurre una beauty routine serale per conciliare il sonno e aumentare l’autostima.

Scorpione

L’estate è stata costellata di avvenimenti che hanno messo un po’ di scompiglio nei piani dello Scorpione, ma con l’arrivo di settembre riprenderà le redini della sua vita. Per il segno più misterioso e passionale dello zodiaco, il sonno rappresenta un momento in cui lasciare libere le proprie pulsioni e lo sarà ancora di più nella parte finale dell’anno, che si prospetta ricca di incontri sensuali. Forse proprio per via dell’aura di misticismo che avvolge il segno, avrà maggiore probabilità di ricordare i sogni al risveglio, ma potrà faticare a dormire le otto ore raccomandate a causa di un’intensità emotiva ancora maggiore.

Emma consiglia una doccia calda prima di coricarsi, così da allentare eventuali tensioni e arrivare con un mood disteso all’addormentamento.

Sagittario

Avventuroso e sempre intento a fantasticare pensando al prossimo viaggio, il Sagittario ha vissuto un’estate fatta di alti e bassi. Con il mese di settembre questo segno di fuoco vivrà però un Capodanno interiore: entusiasmo e fortuna saranno il leitmotiv dell’autunno e, per affrontare le novità con grande energia positiva, saranno sufficienti sei ore di sonno. Del resto, non è un segno che ama dormire più del dovuto: soprattutto nella parte finale dell’anno in cui i sogni d’amore e d’avventura diventeranno realtà e caratterizzeranno le sue giornate. Un suggerimento utile per prepararsi alle novità in arrivo è quello sgranchirsi con stretching, yoga o pilates per favorire l’addormentamento.

Capricorno

Il rientro dalle vacanze estive porterà nella vita del serio e razionale Capricorno un pizzico di fortuna e sfrontatezza amorosa che lo terranno sveglio, ma cercherà comunque di dormire sette ore a notte per raggiungere gli sfidanti obiettivi che si pone e godere al massimo di un cielo positivo. Se l’arrivo dell’autunno donerà un fascino del tutto nuovo al segno, lo stress lavorativo potrebbe restare forte fino a fine anno, quando si prospettano belle sorprese anche nella sfera professionale.

Nel frattempo, per mantenere la lucidità lavorativa e non compromettere la vita sentimentale, Emma consiglia di provare con la meditazione serale per ritrovare serenità e godersi un meritato riposo.

Acquario

Settembre si prospetta all’insegna della passione, audacia e intraprendenza anche per il cerebrale segno dell’Acquario. Sempre indaffarato con qualche progetto o attività stimolante e, dall’autunno, anche con una vena passionale a lui nuova, non dormirà molto: spesso solo quattro ore, ma saranno sufficienti per recuperare le forze vitali. La sua costante ricerca di novità, libertà e originalità lo porterà a pensare al futuro anche sotto le lenzuola e potrebbe sperimentare difficoltà di addormentamento.

Per questo segno spesso scettico verso le regole potrebbe essere utile stabilire una vera e propria routine della buonanotte, fatta di yoga e buone letture, per rilassarsi e dormire di più.

Pesci

Il rientro dalle ferie potrebbe far sentire il segno dei Pesci stanco e insofferente, ma aprirà anche strade inesplorate. Per far fronte alle novità e fronteggiare il calo d’energia troverà un valido alleato nel sonno: la sua natura sognatrice e concentrata sul percorso interiore lo spingerà a dormire fino a otto ore e sarà felice di restare a letto più a lungo. Inoltre, possibili cambiamenti lavorativi o sentimentali lo renderanno ancora più empatico, aumentando la necessità di ricaricare le batterie emotive dopo aver affrontato e assorbito tutti i sentimenti altrui durante il giorno.

Il consiglio pratico? Non scordare di puntare la sveglia mattutina, potrebbe rischiare di dormire 18 ore filate senza accorgersene.