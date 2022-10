Mortadella Day, a Roma 3 versioni speciali della “regina rosa”

Lunedì 24 ottobre, al Mercato Centrale Roma, si è festeggiato il Mortadella Day, giunto alla sua X edizione e nato per celebrare l’anniversario del 24 ottobre 1661, quando il Cardinal Farnese emise il Bando con cui si stabilivano le regole per la produzione della Mortadella Bologna (vero e proprio antesignano dell’odierno Disciplinare di produzione IGP).

Mortadella Day, a Roma 3 versioni speciali per omaggiare la “regina rosa”

Per l’occasione, tre stelle della cucina si sono cimentate in uno show-cooking dove la regina rosa è stata protagonista in tre versioni regionali: laziale, con lo chef Antonio Ziantoni (una stella Michelin) che ha proposto la Mortadella in brodo, emiliana, con il Re del Panino Daniele Reponi, che ha presentato il Mortadella Bologna Burger e francese, con lo chef Bernard Fournier, che ha preparato le Tagliatelle di crepes, Mortadella Bologna, burro bianco e finocchietto.

Giudici d’eccezione per lo showcooking: il campione olimpionico Massimiliano Rosolino e l’attrice e conduttrice Flora Canto, neo-sposa dell’attore Enrico Brignano. A guidare il contest tra i tre chef è stata la giornalista e conduttrice televisiva Federica De Denaro che dal 2016 a Linea Verde, gira in lungo e in largo il Paese per far conoscere le meraviglie della nuova cucina urbana. L’evento, ha inoltre visto la partecipazione del biologo nutrizionista Lorenzo Traversetti, e nel primo pomeriggio si è poi tenuta l’esclusiva Masterclass di Sonia Peronaci, cuoca, scrittrice, conduttrice televisiva e blogger.

“Siamo soddisfatti dell’esito di questa X edizione del Mortadella Day – dichiara Gianluigi Ligasacchi, direttore del Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna – sul web ha visto la numerosa partecipazione degli utenti della nostra community, che con l’hashtag #MortadellaDay hanno postato foto, video e ricette con la Mortadella Bologna, che è stata anche la protagonista assoluta dei piatti realizzati dai tre chef internazionali e dall’autorevole food influencer, dando prova della sua estrema versatilità in cucina che la rende il salume ideale per godersi la vita in ogni momento e in ogni luogo da 361 anni”.

In occasione del Mortadella Day, una modella in abito lungo – ovviamente rosa – “La Sposa Perfetta”, ha girato tra i corner del Mercato Centrale, dove gli artigiani hanno proposto le loro originali interpretazioni della Mortadella Bologna IGP, realizzando un vero e proprio percorso gastronomico.

Il Presidente del Mercato Centrale, Umberto Montano, ha commentato con soddisfazione l’evento: “La mortadella appartiene all’Italia come i suoi tesori più preziosi. Non ricordo momento della mia vita professionale (oltre 50 anni) in cui il ricorso alla mortadella non mi abbia permesso di risolvere un problema o produrre un entusiasmo. Benvenuta al Mercato Centrale Roma alla Regina Rosa e che continui con la fortuna di sempre”.

LE REGIONI

Il Lazio, con 2 milioni e mezzo di kg venduti, risulta essere la seconda Regione per consumo di Mortadella Bologna – dopo la Lombardia e prima dell’Emilia-Romagna – che è comunque apprezzata in tutta Italia senza distinzione di età o di genere. Sul fronte export, invece, la Francia rappresenta il principale mercato di riferimento, con una quota del 30%.

La comunicazione del Mortadella Day è un’iniziativa che rientra nel programma di “DELI.M.E.A.T. Delicious Moments European Authentic Taste”, il progetto promozionale e informativo che unisce tre consorzi agroalimentari per la tutela dei salumi DOP e IGP, cofinanziato dall’Unione Europea e rivolto al mercato italiano e francese. La campagna prevede la promozione delle seguenti eccellenze alimentari: Mortadella Bologna IGP, Salamini Italiani alla Cacciatora DOP, Zampone Modena IGP e Cotechino Modena IGP con l’obiettivo di contribuire ad aumentarne il livello di conoscenza e riconoscimento e la competitività e il consumo consapevole in Italia e in Francia.

Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna

Il Consorzio Mortadella Bologna si è costituito nel 2001, a seguito del riconoscimento dell’IGP alla Mortadella Bologna – avvenuto nel 1998 – e al conseguente avvio della certificazione da parte dei produttori. Il Consorzio, che ha come scopo la tutela e la valorizzazione della Mortadella Bologna IGP, in collaborazione con il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali promuove la Mortadella Bologna IGP e svolge attività di difesa del marchio e della Denominazione dalle imitazioni e dalle contraffazioni. Il Consorzio garantisce un’alta qualità di base che ogni produttore migliora secondo la propria esperienza e professionalità. Un’attività costante che ha come unico obiettivo, che è anche la finalità di tutte le aziende, con i loro marchi, di garantire ai consumatori un prodotto dalle caratteristiche uniche per qualità e gusto, un prodotto ad alto valore nutrizionale, con una composizione di proteine nobili, minerali e grassi insaturi perfettamente in linea con le tendenze della moderna scienza nutrizionale.