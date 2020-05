Celebrare un matrimonio a casa potrebbe essere la risposta più smart all’emergenza sanitaria.

L’attrice e wedding planner (esperta di destination wedding) Michelle Carpente ha lanciato la sua nuova iniziativa “Matrimonio in casa”.

Un’idea per non dover rinunciare al giorno tanto atteso da migliaia e migliaia di coppie in tutta Italia.

Il wedding è stato uno dei settori più colpiti dalla dura crisi economica dovuta all’arrivo della tragica pandemia di Covid-19.

Parliamo di una delle industrie, fino a pochissimo tempo fa, più fiorenti del nostro paese e che ogni anno realizza il sogno di tantissime coppie che aspettano frementi di celebrare e festeggiare il proprio amore.

La completa insicurezza che questo virus ha generato, però, ha portato moltissimi futuri sposi a cancellare e/o posticipare a data incerta il giorno delle proprie nozze.

La svolta del matrimonio in casa.

“Ma è proprio in un momento di totale precarietà che è giusto e doveroso festeggiare l’unica certezza che si ha, cioè l’amore, assieme alle persone più care” – spiega la Carpente.

Per questo nasce “Matrimonio in casa”, un progetto che incoraggia i futuri sposi a celebrare la loro unione con un ricevimento dentro le mura domestiche.

Una iniziativa che non è pensata solo per grandi case o ville.

Un ricevimento per pochi invitati, infatti, può esser realizzato anche in una piccola dimora.

“Ciò che conta” – prosegue l’attrice e wedding expert – “è la pianificazione, una consulenza ad hoc realizzata da una squadra di fornitori esperti che lavorano instancabilmente anche a distanza”.

“Tra questi c’è la bravissima floral designer Flavia Bruni con cui collaboro spesso”.

Tutte le consulenze vengono realizzate e personalizzate tramite video-chiamate per garantire la massima sicurezza.

Un modo innovativo che segna una prima possibile apertura di un settore fondamentale come quello del wedding.

