Matrimonio a settembre? 6 idee originali per addio al nubilato o celibato

Matrimonio a settembre? Ti suggeriamo 6 idee per un addio al nubilato o al celibato da ricordare tra esperienze adrenaliniche, buon cibo e relax. Dal glamping in Alto Adige fino alle crociere nell’Arcipelago della Maddalena, Campeggi.com suggerisce 6 idee per un weekend indimenticabile tra amici in attesa del grande giorno.

Siamo nel bel mezzo della stagione di matrimoni e, di conseguenza, di addii al celibato e al nubilato organizzati per festeggiare i futuri sposi pronti a convolare a nozze.

Per testimoni e amici che stanno organizzando gite fuori porta e weekend di festa per celebrare il grande giorno, Campeggi.com, il portale leader in Italia per campeggi e villaggi vacanze, suggerisce 6 idee per addii al nubilato o al celibato da ricordare. Dalle vacanze in glamping in Alto Adige per esprimere un desiderio ammirando il cielo stellato fino alla zip line sul Lago Maggiore per chi è alla ricerca di un’esperienza adrenalinica, passando per le vacanze in barca in Sardegna e i tour enogastronomici in Valpolicella.

Provare il glamping (sotto le stelle) tra le Dolomiti, Trentino-Alto Adige

Per un addio al nubilato o al celibato all’insegna del glamour e del lusso, la soluzione perfetta è il glamping, l’alloggio che unisce l’immersione totale nella natura tipica del campeggio alla comodità degli alberghi: dalla connessione Wi-Fi al balcone privato passando per il ristorante. Per chi vuole vivere questa esperienza circondato dal verde, la destinazione perfetta è l’Alto Adige, dove il ridotto inquinamento luminoso permette inoltre di ammirare il cielo notturno in tutta la sua bellezza.

Tra parchi divertimento e movida in Romagna, Emilia-Romagna

Per chi cerca idee per un addio al celibato o al nubilato all’insegna dello svago e della spensieratezza la soluzione ideale sono i parchi divertimento, dove tornare bambini per un giorno tra giostre, montagne russe e spettacoli. Per non farsi mancare nulla, l’ideale è scegliere una destinazione che oltre al fun park offra anche spazio per la movida, come la Romagna: l’ideale per un aperitivo in riva al mare al tramonto o per un dopocena da ricordare.

Il consiglio di Campeggi.com: l’Adriano Family Camping Village di Ravenna, a circa 20 minuti da Mirabilandia e affacciato sul lungomare ravennate, una soluzione caratterizzata inoltre da un ampio parco piscine e da un’area relax con idromassaggio, lettini e docce cervicali.

In volo lungo la zipline sul Lago Maggiore, Piemonte

Un addio al nubilato o al celibato che lascia senza fiato. Chi vuole provare un’esperienza estrema prima di convolare a nozze può scegliere una delle tante attività adrenaliniche che si possono vivere lungo tutto lo Stivale: dal bungee jumping al parapendio passando per il rafting e la zipline. Tra le esperienze tricolore da non perdere c’è la Lago Maggiore Zipline: un volo a 120 km/h, a 350 metri d’altezza, lungo un cavo di acciaio lungo 1.850 metri.

SPA e relax sul Lago di Garda, Lombardia

Vasche idromassaggio, saune, trattamenti e bagni turchi. Dedicarsi al benessere psicofisico e al relax prima del grande giorno aiuta a lasciarsi le preoccupazioni alle spalle e a recuperare le energie tolte dai preparativi. Per chi alla spa vuole unire anche l’immersione nella natura e le passeggiate in riva al lago, la destinazione ideale è la sponda lombarda del Garda, che vanta numerose strutture rinomate per i loro servizi benessere.

Lungo le Strade del Vino in Valpolicella, Veneto

Un addio al celibato o al nubilato che conquista il cuore e il palato. Degustazioni, corsi di cucina, percorsi enogastronomici e viaggi on the road alla scoperta dei sapori dei diversi territori possono essere ottime idee per celebrare l’avvicinarsi del fatidico sì. Tra le aree da non perdere lungo lo Stivale c’è la provincia di Verona, nota per i vini d’eccellenza e per le numerose Strade del Vino (come la Strada del Vino Valpolicella), ossia gli itinerari enogastronomici dedicati ai prodotti agroalimentari del territorio. Un’idea perfetta per un brindisi davvero speciale.

Mini-crociera all’Arcipelago della Maddalena, Sardegna

L’Arcipelago della Maddalena è una costellazione di oltre 60 isole e, per la sua straordinaria biodiversità, dal 1994 è un Parco Nazionale che abbraccia oltre 180 chilometri di costa. Bagnato da acque turchesi, è un vero e proprio paradiso che si può scoprire in barca grazie alle numerose mini-crociere che vengono organizzate ogni settimana dalle compagnie e dalle strutture locali. Un’idea insolita e originale per vivere un addio al celibato o al nubilato a contatto con una delle zone marine più belle d’Italia.