Se ami le storie semplici ma di grande impatto emotivo, se ami le favole e la natura, puoi approfittare di questi giorni di quarantena per riprendere in mano, o per scoprire, i libri di Luis Sepúlveda. Questo scrittore cileno e famoso in tutto il mondo è purtroppo un’altra amara vittima del Covid-19. Ma alcuni suoi libri e alcune sue favole rimarranno per sempre nella storia e ti potranno essere di conforto e di ispirazione per il futuro.

Luis Sepúlveda era diventato negli anni un punto di riferimento per i pacifisti, per gli ecologisti, rivoluzionari, idealisti e di chi era in difesa degli ultimi. Un irriducibile amante della vita, viaggiatore e narratore che, con la sua scrittura semplice e ricca di significato, ci ha regalato messaggi di amore, solidarietà e amicizia. Un impegno unico, quello di Luis Sepúlveda, che è riuscito a raccontare con fantasia e vita vissuta storie di denuncia e di grande valenza sociale.

Luis Sepulveda, che da giovane entrò a far parte del Partito Socialista cileno, in seguito al colpo di stato militare di Augusto Pinochet venne arrestato e torturato per sette mesi. Liberato solo grazie all’intervento di Amnesty Internetional, dovette lasciare il Cile e vivere per diversi anni in Europa, da esule, lontano dalla sua terra di origine. Tuttavia, l’amore per la sua terra e per la natura è sempre stato forte e si trova spesso come tema principale dei suoi libri.

Ma quali sono i libri di Luis Sepúlveda che dovresti leggere al più presto?

Noi abbiamo selezionato 5 titoli, tra i 25 libri dello scrittore, che sapranno darti conforto in questi giorni di quarantena e che, sicuramente, riusciranno a regalarti emozioni uniche.

Il vecchio che leggeva romanzi d’amore:

Il vecchio che leggeva romanzi d’amore

E’ il primo romanzo di Luis Sepúlveda e non dovresti assolutamente perderlo. La storia narra di un vecchio che vive ai margini di una foresta di uno sperduto villaggio del sud america. La sua unica passione sarebbe quella di leggere romanzi d’amore, eppure si ritrova, suo malgrado, a dare la caccia a un tigrillo.

Dovresti leggerlo perché: ha un messaggio ambientalista, che spiega l’importanza di rispettare la natura per poter vivere felici e senza rimpianti.

Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare

Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare

Tra i libri più conosciuti e amati di Sepúlveda, una meravigliosa storia di amicizia, ecologia e solidarietà. Un libro che andrebbe inserito nei programmi di scuola. Se ancora non hai avuto modo di scoprire le vicende della gabbianella Fortunata, del gattone Zorba, questa quarantena è veramente il momento ideale per entrare nel mondo incantato di Sepúlveda.

Dovresti leggerlo peché: perché sì. Scherzi a parte, questo libro è un messaggio di solidarietà e soprattutto speranza.

Diario di un killer sentimentale

Diario di un killer sentimentale,

Un romanzo breve dallo stile noir, ricco di colpi di scena che tengono il lettore incollato alla trama.

Dovresti leggerlo perché: divorerai questo thriller in pochissime ore e ti dimostrerà che quando si è degli eccellenti professionisti, è possibile riuscire a dividere lavoro e vita sentimentale.

Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza

Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza,

Mai come in questo momento storico abbiamo capito l’importanza di rallentare. In questo libro, Sepúlveda dà voce a una lumachina che ci aiuterà ad apprezzare il valore della lentezza, dando valore alle piccole cose che ci circondano.

Dovresti leggerlo perché: ti aiuterà a riflettere su un mondo dominato da ansia e velocità.

Un nome da Torero:

Un nome da torero,

Un romanzo poliziesco dallo stile asciutto, incalzante ed efficace, che nasconde temi di avventura raccontati con ironia e disincanto. Probabilmente uno dei racconti più autobiografici della produzione letteraria di Sepúlveda, un’avventura on the road attraverso il Cile fino alla Terra del Fuoco.

Dovresti leggerlo perché: infonde un messaggio di speranza e consapevolezza, da chi ormai cittadino del mondo non si sente più di appartenere a nessun luogo ma che conserva la voglia di sognare.