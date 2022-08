Le 12 spiagge più belle d'Italia secondo National Geographic

Quali sono le spiagge più belle d’Italia? Scopri la lista stilata dal prestigioso National Geographic, “una dozzina tra le più belle del Paese”. Da notare che non è propriamente una classifica, ma si tratta di di un elenco di 12 spiagge che ognuna, dalle baie selvagge alle sabbie bianche finissime, è la migliore per ciò che offre. Per esempio, nella lista possiamo trovare la migliore spiaggia italiana per i panorami mozzafiato, ma anche la più adatta a immersioni ed escursioni naturalistiche, o quella più indicata per gli amanti delle terme.

Le 12 spiagge più belle d’Italia

La prima della lista è Capo Peloro, punta estrema nord orientale della Sicilia, affacciata sullo Stretto di Messina. Questo luogo è stato scelto per la sua vista unica e il panorama mozzafiato. Capo Peloro si trova infatti nel punto in cui i mari Ionio e Tirreno vorticano l’uno nell’altro. Con la vista aperta sullo Stretto di Messina e sulle coste calabresi, la spiaggia di Capo Peloro è una riserva naturale in cui “i delfini scorrazzano per le acque cristalline” sotto un enorme pilone dell’elettricità che un tempo era il più grande del mondo.

A seguire nella lista c’è la suggestiva Baia di Riaci, considerata una delle più belle della Calabria per il suo mare turchese e cristallino e la natura incontaminata. E’ considerata la spiaggia migliore per lo snorkeling.

Marina di Alberese, nel cuore della Maremma, è quella con la natura più stupefacente.

Pescoluse, in Puglia, è considerata la migliore spiaggia per famiglie. E poi Cala Rossa, a Favignana, è il paradiso per gli appassionati di fotografia.

Località campana per l’insolito premio “Old school Italy” che il magazine assegna alla spiaggia di Santa Maria di Castellabate. Secondo Il National Geographic, è la migliore spiaggia per gli amanti dell’Italia tradizionale.

Nell’elenco c’è poi la Spiaggia dei Conigli a Lampedusa, indicata come la migliore per isolarsi. Ma anche la Spiaggia delle Due Sorelle, nelle Marche, la più avventurosa, sicuramente per un accesso non proprio semplice.

La spiaggia di Viareggio è considerata imperdibile per gli amanti dell’architettura. Se invece siete amanti delle Spa dovete andare assolutamente a Maronti, a Ischia. Non è un caso se è conosciuta sin dall’antichità per le sue acque termali.

Punta Aderci, in Abruzzo, è la spiaggia migliore d’Italia per le escursioni a piedi. E poi c’è Riccione, sulla riviera romagnola. Ovviamente, è considerata la migliore d’Italia per divertirsi ed è definita dal magazine “la Miami d’Italia”.

La classifica completa

Ecco la lista delle 12 spiagge spiagge più belle d’Italia secondo il National Geographic:

Capo Peloro, Sicilia.

Baia di Riaci, Calabria.

Marina di Alberese, Toscana.

Pescoluse, Puglia.

Cala Rossa, Favignana, Sicilia.

Santa Maria di Castellabate, Campania.

Spiaggia dei Conigli, Lampedusa, Sicilia.

Spiaggia delle due sorelle, Marche.

Spiaggia di Viareggio, Toscana.

Spiaggia di Maronti, Campania.

Spiaggia di Punta Aderci, Abruzzo.

Spiaggia di Riccione, Emilia-Romagna.