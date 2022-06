Google pagherà 118 milioni di dollari a più di 15mila dipendenti donne, dopo aver patteggiato una class action sulla discriminazione salariale di genere in cui gli si imputava di pagare le donne sistematicamente meno. Oltre a pagare per risolvere la disputa, si impegna a consentire un monitoraggio esterno delle sue pratiche.

In una dichiarazione di venerdì scorso, gli avvocati dei querelanti hanno infatti affermato che Google assumerà anche un economista del lavoro di terze parti indipendente per analizzare l’equità salariale dell’azienda e le pratiche di assunzione. Questo, per garantire che le dipendenti di sesso femminile non siano pagate meno dei loro colleghi uomini che svolgono lo stesso lavoro.

Si tratta di un accordo che conclude un’azione collettiva alla Corte Superiore di San Francisco avviata nel 2017 da tre ex dipendenti donne che hanno affermato che il gigante della tecnologia, un’unità di Alphabet Inc., le avrebbe inserite in livelli di lavoro inferiori rispetto ai maschi con una qualifica simile, comportando a una retribuzione inferiore. Non solo. Le donne hanno accusato Google di aver negato loro delle promozioni o il passaggio ad altri team, e qualsiasi altra richiesta che consentisse un avanzamento di carriera.

L’accordo riguarda 15.500 donne che hanno lavorato a Google in California in 236 differenti posizioni dal 2013.

Holly Pease, una delle donne che ha accusato Google, spiega: “Come donna che ha trascorso l’intera carriera nel settore tecnologico, sono ottimista sul fatto che le azioni che Google ha accettato di intraprendere come parte di questo accordo garantiranno più equità per le donne. Google, sin dalla sua fondazione, ha guidato il settore tecnologico. Hanno anche l’opportunità di guidare l’accusa per garantire l’inclusione e l’equità delle donne nella tecnologia”.

Un precedente

Già un anno fa, Google aveva accettato di dare 3,8 milioni di dollari al Dipartimento del Lavoro degli USA contro le accuse di discriminazione nei confronti delle donne e delle persone asiatiche. La maggior parte del denaro era destinata a risarcire 2.565 donne impiegate da Google in posizioni di ingegneria, oltre alle quasi 3mila candidate donne e asiatiche che non selezionate per quelle posizioni.