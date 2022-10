Torna l’imperdibile appuntamento con la Fiera del Tartufo bianco a Città di Castello (Perugia). Nello specifico, dal 28 ottobre al 1 novembre Città di Castello ospiterà la 42/a edizione della mostra mercato del tartufo bianco. E da oggi parte anche il contest di bbcontest, dedicato alla ormai rinomata mostra. Una nuova opportunità per il turismo italiano che abbraccia le dolci note del territorio e dell’attività enogastronomica, risorse che fanno parte del nostro background culturale.

La Mostra Nazionale del Tartufo bianco a Città di Castello

Città di Castello, da sempre luogo d’arte e meta turistica per le fiere, dal 28 ottobre al 1 novembre esprimerà in questo lungo fine settimana tutto il suo portento nella 42° edizione della mostra del mercato nazionale del tartufo bianco. Assaggi, banchetti, mercati e mostre sul tartufo bianco saranno presenti in tutte le piazze principali del centro storico dell’alto Tevere umbro. Non mancheranno ovviamente i prodotti igp e dop da degustare interamente nei saloni appositi. Non mancheranno i volti noti della tv e cuochi rinomati che esporranno ai visitatori la prelibata trifola con menù tipici locali all’insegna della buona cucina italiana.

La Mostra Nazionale del Tartufo Bianco torna quindi nell’anno del prestigioso riconoscimento Unesco della cerca e cavatura patrimonio immateriale dell’Umanità che ha visto la nostra città in prima fila a fianco delle “Città del Tartufo” nel percorso di candidatura e riconoscimento e si presenta ai visitatori con il patrimonio agroalimentare e capitale umano che danno valore a questo territorio.

“Il tartufo bianco, come altre eccellenze, è un volano per promuovere l’identità dei nostri territori, del tessuto sociale e culturale – ha affermato l’assessore regionale Paola Agabiti – per questo motivo le manifestazioni come la Mostra Mercato del Tartufo di Città di Castello, vanno supportate e sostenute ed è importantissimo il processo di aggressione sociale che esse favoriscono all’interno delle comunità”.

Qui il link per scoprire date, orari e programma completo della mostra del tartufo bianco.