Digital Angels presenta la sua nuova brand identity all’Intersections di Milano

Elevare il potenziale dei brand attraverso creatività, media planning e digital marketing.

ROMA 30/10/2024 – Digital Angels annuncia, a Milano, la sua nuova brand identity durante l’evento Intersections. Con una nuova identità visiva, un nuovo logo e un posizionamento che riflette l’esperienza raggiunta in dodici anni di attività, Digital Angels consolida la sua posizione come punto di riferimento nell’industry.

Una nuova identità per un nuovo posizionamento

Il rebranding di Digital Angels nasce dalla volontà di comunicare al mercato l’evoluzione e la solidità raggiunte nel corso degli anni. Come sottolineato da Piermario Tedeschi, Managing Director di Digital Angels: “Il rebranding non rappresenta né un punto di partenza né di arrivo, ma la necessità di comunicare al mercato la nostra nuova identità, già operativa da due anni. Con la nuova identity, vogliamo trasmettere la nostra capacità di unire creatività, media planning e digital marketing in un mix senza uguali, con un unico obiettivo: accelerare la crescita dei nostri Clienti.”

Il nuovo logo, caratterizzato da un’ala ridisegnata in stile contemporaneo, simboleggia il desiderio di elevare il potenziale di ogni brand con cui Digital Angels collabora, mantenendo un tratto distintivo di ambizione e leggerezza.

Il rebranding, inoltre, ufficializza l’acronimo DAs, già comunemente utilizzato dai Clienti e dagli Angels, rendendolo parte integrante della nostra identità.

Il payoff Elevate your potential sintetizza la mission dell’agenzia: valorizzare i brand dei nostri Clienti attraverso un approccio integrato che unisce pensiero critico, intelligenza artificiale ed innovazione.

Il manifesto

Il nuovo posizionamento viene raccontato attraverso il manifesto di Digital Angels:

ELEVATE

Dal 2011 non smettiamo di crescere.

Come persone e come team, con idee e tecnologie.

L’innovazione è alla base del nostro modo di lavorare, di pensare, di fare mercato.

Combiniamo pensiero critico e AI, per dare forma al mondo che cambia.

Crediamo nell’arte della formazione.

Per noi conoscere è il primo passo per stravolgere.

YOUR

Abbiamo imparato che una buona strategia

è fatta di ascolto, dialogo e coraggio. Il nostro e il vostro.

Sappiamo cambiare punto di vista, per trasformare le diversità in sinergie.

E stare al fianco di chi ci sceglie.

Un metodo, più di una soluzione.

POTENTIAL

Il nostro obiettivo è andare oltre. Sempre.

Vediamo e raggiungiamo risultati che altri non immaginano.

Lo facciamo con un approccio guidato dai dati e ispirato dalle persone.

Ci mettiamo competenza, energia e passione.

Successi recenti e prospettive future

Dopo il 2023, anno in cui DAs ha superato i 20 milioni di fatturato, anche il 2024 rappresenta un anno di successi con il rinnovo di Clienti storici come Amazon Business, Cofidis, Electrolux, GameStop, MetLlife, Morellato e Todis e con l’acquisizione di nuovi importanti progetti, tra cui Campus Bio-Medico, Greenpeace, Fiorucci, leBebè, Telethon e VOIhotels ed altre conferme che saranno annunciate nelle prossime settimane. Questi risultati dimostrano la strategicità di un approccio integrato, capace di combinare strategia, creatività e media in modo armonioso, rispondendo, così, con efficacia alle sfide di un mercato in continua evoluzione.

Il rebranding segna un passo significativo per l’agenzia in vista delle sfide future, come l’introduzione dell’intelligenza artificiale, lo sviluppo delle attività da agenzia creativa e l’incremento dei piani media integrati offline e online. DAs si pone sempre di più l’obiettivo di rafforzare la percezione dell’agenzia sul mercato come partner strategico per la creatività, le attività di pianificazione media ed i progetti di digital marketing, con un approccio innovativo e orientato ai risultati.

Unpixel: il party a Roma per celebrare il cambiamento

Il nuovo posizionamento è stato presentato in anteprima ieri all’evento Unpixel Milano, segnando l’inizio di una nuova fase per l’agenzia. Il rebranding sarà comunicato anche a Roma con un evento che si terrà il 7 novembre e che ha l’obiettivo di incontrare e far incontrare Clienti e partner e condividere con loro le ultime novità e successi, in un’atmosfera dinamica e coinvolgente.