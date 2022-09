Consigli efficaci per migliorare la crescita e sviluppo personale

Come affrontare le sfide quotidiane, sfruttare le opportunità e godersi la vita? Scopri i consigli efficaci per migliorare la crescita e lo sviluppo personale.

Superare obiettivi e migliorare la crescita e il nostro sviluppo personale: questo è il desiderio di molte persone. Lo sviluppo personale non è altro che un percorso che ci porta dove vogliamo andare, consapevoli di dove siamo partiti.

Per questo è fondamentale il benessere emotivo, che ci permette di saperci gestire nella nostra quotidianità e di vedere il mondo in modo positivo. Ci permette di avere la sicurezza per affrontare le sfide quotidiane, rimanere in salute, sfruttare le opportunità e goderci la vita.

Migliorare la crescita: adattarsi ai cambiamenti

La vita e le circostanze cambiano continuamente, quindi anche il nostro carattere, pensieri ed emozioni fluttuano. A volte è normale sentirsi negativi: tristezza, preoccupazione, paura o irrequietezza fanno parte della nostra vita. Ma questi sentimenti diventano un problema quando iniziano a ostacolare per molto tempo la nostra quotidianità. Pertanto, la chiave per raggiungere il benessere emotivo è trovare un equilibrio in tutti gli aspetti della nostra vita: fisico, mentale, emotivo e spirituale.

È la capacità di poter godere di questo mondo e, allo stesso tempo, di affrontare i problemi quotidiani che si presentano.

Per questo è importante promuovere e migliorare la crescita e il nostro sviluppo personale, demistificando per esempio l’idea che seguire percorsi di psicoteria sia da “persone che hanno un problema”.

Dobbiamo smettere di considerare che quando parliamo delle nostre emozioni, diventiamo vulnerabili. Lo sviluppo delle conoscenze personali è essenziale per la nostra crescita.

Vediamo allora alcuni consigli pratici per migliorare la crescita e lo sviluppo personale.

Migliorare la crescita, l’importanza del qui e ora

Sviluppa il concetto di qui e ora, come il principale potente strumento nelle nostre vite. Vivi solo l’attimo, l’istante, con piena attenzione in ciò che fai in ogni momento, e dando il massimo valore a quell’attimo. E non perché pensiamo che non ce ne sarà un altro, ma perché quello che abbiamo in quel momento è quello, il momento.

Impara a distinguere tra ciò che è importante e ciò che è urgente

Un punto chiave per migliorare la crescita personale è, senza dubbio, abituarsi a capire cosa è prioritario e cosa è superfluo, cosa davvero conta per noi e cosa no. Dobbiamo diventare onesti con noi stessi e dare la priorità solo alle cose veramente importanti.

Non aver paura dei cambiamenti

Se guardando dentro te stesso ti sei reso conto che hai bisogno di cambiamenti nella tua vita, non aver paura di affrontarli. Qualsiasi aspetto della tua vita tu voglia migliorare, per iniziare il cambiamento devi decidere di voler cambiare. Non importa di cosa si tratta: cambiare lavoro o migliorare la carriera, dimagrire, voler leggere più libri o smettere di fumare.

Se vuoi cambiare, devi desiderare di farlo e applicarti perché succeda. A tal proposito, esiste una tecnica manageriale molto efficace: la “burning platform strategy”. Quando una piattaforma petrolifera va a fuoco, non c’è alternativa: devi fuggire. Ebbene, rendi il cambiamento l’unica strada percorribile anche nella tua vita.

Per farlo puoi organizzare la tua settimana inserendo nuove abitudini nella tua routine, oppure circondarti di persone che hanno raggiunto l’obiettivo che ti sei prefissato. Puoi chiedere consigli a chi ti sta vicino, non circondarti da persone negative e tossiche. L’importante è crearti una routine giornaliera stimolante e piacevole, e mantenerla nel tempo.

Medita per migliorare la crescita personale

Non c’è dubbio che una pratica come la meditazione richiederà uno sforzo interiore che rafforzi la nostra autoregolazione emotiva. Si lavora sulla consapevolezza di noi stessi, lasciandoci la via più semplice per raggiungere quella forza mentale necessaria e funzionale. Pertanto, decidere una volta per tutte di meditare è una buona scelta.