Dal 27 luglio è attivo il nuovo Registro delle Opposizioni, il servizio che ci permetterà di dire stop alle chiamate moleste dei call-center e di telemarketing. Iscriversi è semplice, basta seguire l’iter dedicato. Vediamo come fare.28

Da ieri 27 luglio potremo bloccare tutte le telefonate moleste che ormai siamo abituati a ricevere ogni momento del giorno e in alcuni casi anche della notte. Telefonate che spesso arrivano anche in momenti non adatti, mentre siamo a lavoro o ci stiamo godendo delle ore di relax.

Registro delle Opposizione, cos’è e come ci salva dalle chiamate dei call center

Il nuovo Registro delle Opposizioni è un elenco pubblico a cui ci si può iscrivere per non essere più contattati dalle telefonate cosiddette “moleste” dei call-center, operatori di telemarketing e dalle telefonate pubblicitarie e commerciali, anche se provengono da sistemi bot (messaggi registrati).

Si tratta di un servizio gratuito messo a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico che prevede il blocco del trattamento dei propri dati personali (fra cui il numero di telefono) da parte degli operatori che svolgono attività di marketing.

E’ importante sottolineare che l’iscrizione al Registro delle Opposizioni non annulla la validità dei consensi che abbiamo autorizzato consapevolmente in precedenza. Tuttavia, blocca la distribuzione dei nostri dati ad aziende a cui non abbiamo fornito esplicitamente il consenso a contattarci.

Come iscriversi al Registro delle Opposizioni

Farlo è molto semplice. Possiamo iscriverci sul portale messo a disposizione dal Ministero, compilando il form. Questo ci permetterà di bloccare immediatamente la ricezione delle telefonate moleste.

In alternativa, possiamo telefonare al numero verde 800.265.265 con il telefono (sa fisso che mobile) che vogliamo iscrivere al registro. Una voce registrata ci guiderà nella registrazione chiedendoci tutti i nostri dati personali.

In ultimo, possiamo inviare il modulo di iscrizione al registro all’indirizzo di posta elettronica abbonati.rpo@fub.it.