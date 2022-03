Come annaffiare le piante: 5 regole basilari da conoscere

Ami tantissimo le piante, ma loro ti temono? Un piccolo ripasso delle regole principali per annaffiare le piante correttamente e prenderti cura di loro nel miglior modo possibile. Vedrai che seguendo piccole semplici regole basilari, le tue piante cresceranno forti e sane.

5 regole base per annaffiare le piante correttamente

Prima cosa da fare: CONOSCERE la pianta che si ha di fronte e le sue esigenze. Una pianta grassa avrà bisogno di essere bagnata raramente, altre con maggiore frequenza. Non esiste una regola che vale per tutte, e neanche una frequenza omogenea.

IMPARARE ad osservare il terriccio, una regola aurea è che non si bagna sul bagnato. Tocchiamo quindi la terra prima di versare l’acqua.

ORGANIZZIAMO bene i vasi. Mettiamo le piante in vasi della grandezza giusta dotati di buchi di drenaggio sul fondo e di sottovaso. Una pianta in un vaso troppo grande si ritrova ad avere tanta terra non occupata da radici. Bagnare la terra non utilizzata crea il rischio di muffe.

SVUOTARE sempre il sottovaso dell’acqua in eccesso (questa regola ti sarà cara in estate anche per tenere lontane le zanzare che nei ristagni d’acqua proliferano).

OCCHIO AL METEO e alla TEMPERATURA: non 18agnare nelle ore di pieno sole per evitare sbalzi termici, o quando fa molto freddo o sta per piovere. Non utilizzare acqua troppo fredda o troppo calda. Usa, quando puoi, l'acqua di recupero, facendo attenzione che non vi siano detergenti all'interno.