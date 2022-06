Le Civiliadi sono iniziate. La prima “sfida green” del terzo settore si è svolta nella serata di venerdì 10 giugno in Piazza Trilussa, a Trastevere. Protagoniste le associazioni LiberaMente e Retake Roma. Insieme a loro anche la giovane community di Spottez. Più di 30 i sacchi di rifiuti raccolti in 45 minuti, al termine dei quali è stata decretata l’Associazione vincitrice: LiberaMente.

Civiliadi, raccolti più di 34 sacchi di rifiuti in 45 minuti

“E’ stata una vittoria per Roma e per l’attivismo. I Caschi Verdi hanno giocato un’ottima partita, sono contento abbiano portato a casa il risultato. ” dichiara Leonardo Maria Ruggeri Masini, Presidente di LiberaMente e Coordinatore del movimento ambientalista dei Caschi Verdi. Continua Ruggeri Masini ” I tanti giovani che hanno partecipato alle Civiliadi hanno lanciato un messaggio forte, non ci aspettavamo tanto entusiasmo. Da un lato hanno proposto una modalità di attivismo civico del tutto nuova, lasciando spazio ad elementi come la competizione, il tifo e l’imprevedibilità che certamente svecchiano il volontariato tradizionale, poco appetibile per le nuove generazioni. Dall’altro i giovani, se sono pronti a rendersi promotori del cambiamento, si aspettano ora impegno e coerenza da parte delle istituzioni nel fornire servizi adeguati al cittadino, altrimenti il volontariato diventa fine a sè stesso, è può essere visto come uno strumento a basso costo in mano alle istituzioni per sfuggire alle proprie responsabilità” conclude il Presidente.

Retake non molla e rilancia la sfida

Ma Retake Roma non si butta giù e anzi rilancia: “Ci rifaremo la prossima volta – afferma Paolo Aruffo, Admin del gruppo Trastevere di Retake Roma -. Ad ogni modo siamo soddisfatti perché abbiamo lanciato un forte messaggio di sensibilizzazione soprattutto ai giovanissimi che riempivano le strade di Trastevere mentre noi raccoglievamo bottiglie e altri rifiuti. L’esempio vale più di mille parole, per questo è importante rimboccarsi le maniche e fare qualcosa di concreto per gli spazi pubblici. Questa è la mission di Retake, da più di 10 anni”.

Presente all’evento anche Alfonso Pecoraro Scanio, ex Ministro dell’Agricoltura e dell’Ambiente nonché fondatore di UniVerde: “Ho accettato l’invito a questa iniziativa perché rappresenta quella parte positiva di cittadinanza che ama la nostra Capitale. Il governo e il comune devono aiutare e incoraggiare questo attivismo che è di esempio per tutti e di stimolo anche per le aziende pubbliche che devono curare la pulizia e i servizi cittadini”, scrive Scanio in un post su Facebook.