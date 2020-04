La quarantena da coronavirus ha portato milioni di persone a trascorrere la maggior parte delle loro giornate a casa. Lamentarsi per questa condizione non porta a nulla, bisogna trovare delle soluzioni valide che ci permettano di trovare una dimensione personale confortevole, a prova di relax. Per il futuro più prossimo si parla di una parte di casa da dedicare allo sport, in attesa che le strutture specializzate riaprano nei mesi a venire.

Intanto potete sbizzarrirvi curando lo spazio della vostra abitazione che più vi trasmette tranquillità. Le candele profumate sono le prime alleate per rendere l’ambiente speciale. Ovviamente bisogna fare attenzione a dove si posizionano, evitando di ritrovarci alle prese con un incendio. Vi suggeriamo una serie di alternative che abbiamo selezionato dal web.

Partiamo con le opzioni sofisticate. La prima opzione è la candela Sweet Almond e Macaroons di Jo Malone. Prezzo: 53 euro. Mandorle dolci e cocco cremoso, arricchita di ciliegie e vaniglia. Calda e avvolgente. Per creare un’atmosfera rilassante e contemplativa oppure accogliente e socievole, per aggiungere un tocco di lusso alla quotidianità. La candela è dotata di coperchio per spegnere la fiamma e per proteggerla dalla polvere.

Se volete dare un tocco esotico alla vostra stanza, date un’occhiata a questa candela di soia Balu Bowls. La cera, arricchita con olio di cocco, è racchiusa in un guscio di noce di cocco biodegradabile al 100%. Lo stoppino di legno, che scricchiola leggermente quando brucia, contribuisce a creare atmosfera. Realizzata a mano. Prezzo: 29, 95 euro.

Se volete fare un tuffo nel mare dell’Isola d’Elba, questa fa per voi. È il profumo di Acqua dell’Elba. Un accordo marino creato con le note di

camomilla di mare, alghe marine, limone, gelsomino e macchia mediterranea.

Ma vediamo qualche scelta low cost. Non dimenticate poi le classiche Yankeecandle. Se volete una fragranza che vi trasmetta leggerezza e senso di pulizia potete optare per l’aroma Clean Cotton. Altra alternativa, le candele Ikea alla vaniglia. La cera è all’interno di bicchieri di vetro che poi potete anche riutilizzare come piccolo vaso. Non dimenticate poi le candele Woodwick, come Vanilla Bean o Island Coconut.

