Avere più partner nella vita non inficia la possibilità di sposarsi. Lo suggerisce uno studio pubblicato sulla rivista Social Science Research. I ricercatori delle Università dello Utah e dell’Oklahoma negli Stati Uniti hanno analizzato i dati di quasi 9.000 persone seguite per 18 anni fino al 2015. Il recente numero di partner sessuali era associato sì a una riduzione delle probabilità di matrimonio, ma questo effetto è durato solo un anno, suggerendo che si tratti di una situazione temporanea. Se è vero che c’è un ritardo, non vale per la prospettiva a lungo termine e comporta solo uno slittamento temporaneo.

Gli studiosi hanno spiegato che “avere più partner sessuali non sembra influenzare in modo evidente le loro probabilità di matrimonio a lungo termine”. “Sebbene le donne eterosessuali siano state storicamente stigmatizzate per aver fatto sesso occasionale, le nostre analisi suggeriscono che questo non si manifesta nel single a lungo termine. Le donne con più partner sessuali hanno la stessa probabilità di sposarsi delle vergini, anche se un po’ più tardi”, aggiungono.

Cosa può ritardare un matrimonio.

Quello che invece può effettivamente ritardare un matrimonio sono la ricerca di maggiori prospettive economiche delle donne, il desiderio di raggiungere la stabilità economica prima del matrimonio e il “disincanto strisciante” per l’idea di un impegno per tutta la vita. Il fatto poi che un partner abbia la possibilità di avere con facilità rapporti occasionali ha reso le nozze meno desiderabili.

“In un mondo in cui si può fare sesso occasionale con poco o nessun impegno, si sostiene che alcuni uomini e donne abbiano semplicemente un incentivo meno tradizionale a sposarsi, così come un incentivo meno a diventare il tipo di persona che è ‘materiale da matrimonio'”, hanno detto. “Possiamo immaginare come si svolga questo scenario”, hanno detto i ricercatori.

“Se il matrimonio appare all’orizzonte, le persone fanno sesso solo con i loro partner. Al contrario, continuare a fare sesso con partner non sposati può anche rendere meno probabile il matrimonio”. “In ogni caso, è un effetto a breve termine. Un uomo o una donna che è ancora impegnato con più partner sessuali da giovane adulto non compromette le sue prospettive di matrimonio lungo la strada”. Fonte: Daily Mail.