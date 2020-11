Mai come quest’anno, così stressante, abbiamo il diritto di farci uno o più regali mirati al nostro benessere. Se quest’anno non ci ha insegnato nient’altro, è che la nostra salute non può essere data per scontata. La pandemia ha messo a dura prova il nostro umore, evidenziando l’importanza di dare la priorità anche al nostro benessere emotivo.

Quindi ha davvero senso che, parlando di shopping natalizio, quest’anno molte persone si orientino su prodotti e regali che aiutino a migliorare il proprio sonno, ridurre i livelli di stress o semplicemente farci stare bene con il massimo del relax.

E’ vero, la definizione di cura di sé varierà da persona a persona (contrariamente all’opinione pubblica, non devi amare per forza i bagnoschiuma!). Tuttavia, questi sono alcuni dei nostri doni preferiti orientati al benessere che possono aiutarti a migliorare la tua salute – e il tuo umore – durante questo pazzo pazzo anno.

Viviamo tutti con un certo livello di ansia in questi giorni, ma la meditazione può aiutare a controllare lo stress, regolare meglio le nostre emozioni e migliorare la concentrazione. Anche se certamente non hai bisogno di un cuscino da meditazione fantasia per farlo, questo set di cuscini chic (progettato per aiutarti a meditare comodamente più a lungo permettendo ai tuoi fianchi di stare comodi e rilassarsi) renderà il processo ancora più piacevole.

Promemoria: la masturbazione è una forma di cura di sé che può effettivamente aiutarti a far fronte all’ansia. E se ne vuoi uno esteticamente gradevole che abbia fino a 8 livelli di intensità, è questo. Il design minimalista, senza fili e fino a 20 modelli di vibrazione è in vendita, giusto in tempo per le vacanze di Natale. Uno dei regali più piacevoli da farsi.

Confessione: ho indossato queste pantofole ogni singolo giorno lo scorso inverno e primavera. Sono le pantofole da smartworking per antonomasia. Calde e accoglienti, sono perfette in casa. Ma grazie alla loro suola robusta, possono essere indossate per un breve viaggio al supermercato o per prendere il caffè sotto casa. A quanto pare, anche celebrità come Reese Witherspoon e Cara Delevingne sono fan di questo stesso stile. La cosa funziona, credeteci.

Cosa c’è di meglio, dopo una bella doccia calda, di avvolgersi in un accappatoio morbido e accogliente? Il tessuto di questo accappatoio che sembra più una elegante vestaglia da casa, è in morbido nido d’ape. Regala una atmosfera da Spa con il tessuto in puro cotone, con particolare tessitura leggera che conferisce un’estrema morbidezza e delicatezza. Ampio cappuccio, 2 tasche applicate sul davanti e cintura legata in vita. Cotone con certificazione Oekotex che ne garantisce il non utilizzo di sostanze nocive. Anche questo, uno tra i regali top.

Se sei amante di tè e tisane, questo calendario dell’avvento è un modo per testarne davvero tantissime e per scoprire la tua preferita. Scopri tante deliziose bustine di tè e infusi bio, ma anche graziose miniature di tè sfuso e accessori per accompagnare e completare la degustazione.

Non c’è niente di meglio di una candela per rilassarsi davanti a un libro e a una tisana. Le Coco Candle di Bowlpros, poi, regalano ai nostri spazi un’aroma completamente tropicale e naturale. I gusci di cocco, inutilizzati dall’industria alimentare, vengono raccolti dalle farm nel Sud – Est Asiatico, poi sabbiati e modellati alla perfezione per trasformarli in bellissime candele. Nel Set da 3 Coco Candle sono inclusi tutti gli aromi disponibili al 15% di sconto. Niente male se le vuoi provare tutte.

L’ho già sperimentata con le luci del risveglio e posso dire che, essendo una persona che odia veramente la mattina, rende il processo di risveglio un po’ meno traumatico. Questa versione ti consente di personalizzare la tua sveglia mattutina con più suoni e opzioni. Puoi anche utilizzare la funzione di rilassamento prima di andare a letto, che ti guida attraverso rilassanti esercizi di respirazione e ti aiuta ad addormentarti più serenamente.

