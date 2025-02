Fedez ha iniziato una nuova fase della sua vita trasferendosi in un elegante appartamento di 400 mq in Piazza Castello a Milano.

Dopo la separazione da Chiara Ferragni, il noto rapper ha lasciato l’attico di CityLife che condivideva con l’influencer e i loro figli, Leone e Vittoria. La nuova residenza, situata in una delle zone più affascinanti della città, offre una vista mozzafiato sul Castello Sforzesco e rappresenta un cambiamento significativo rispetto alla precedente abitazione.

La decisione di trasferirsi in Piazza Castello è stata influenzata dalla volontà di Fedez di rimanere vicino ai suoi figli. Infatti, la nuova casa dista solo pochi chilometri da CityLife, permettendo al rapper di mantenere una presenza costante nella vita dei bambini.

Dove vive Fedez oggi senza Ferragni

Nonostante la separazione, Fedez ha più volte sottolineato l’importanza di garantire stabilità e continuità ai suoi figli durante questo periodo di transizione. L’appartamento di Piazza Castello si distingue per il suo design moderno e minimalista. Ampie vetrate illuminano gli spazi interni, caratterizzati da un grande salone con parquet e finiture di pregio. Le immagini condivise da Fedez sui social media mostrano un ambiente accogliente, ancora in fase di arredamento, con scatoloni sparsi qua e là, segno di un recente trasloco. Questo nuovo spazio riflette la personalità del rapper, combinando elementi di lusso con un tocco di semplicità.

La scelta di Piazza Castello non è casuale. Questa zona di Milano è rinomata per la sua storia e bellezza architettonica. Vivere in questa area offre a Fedez l’opportunità di godere di una vista panoramica sul Castello Sforzesco e di immergersi nell’atmosfera vibrante del centro città. Inoltre, la posizione centrale facilita gli spostamenti e consente un facile accesso ai principali punti di interesse milanesi.

Parallelamente, Chiara Ferragni continua a risiedere nell’attico di CityLife insieme ai figli. Questo quartiere, noto per la sua modernità e lusso, rappresenta un ambiente familiare e sicuro per i bambini. Nonostante la distanza fisica, entrambi i genitori sembrano impegnati a collaborare per il benessere dei loro figli, mantenendo una comunicazione aperta e cercando di organizzare al meglio le visite e il tempo da trascorrere insieme.

La separazione tra Fedez e Chiara Ferragni ha suscitato grande interesse mediatico, considerando la popolarità della coppia. Tuttavia, entrambi hanno espresso il desiderio di affrontare questa fase con discrezione, mettendo al primo posto la serenità dei loro figli. Fedez, in particolare, ha dichiarato di voler mantenere un profilo basso riguardo alla sua vita privata, concentrandosi sulla musica e su nuovi progetti professionali.

In conclusione, il trasferimento di Fedez in Piazza Castello segna l’inizio di un nuovo capitolo. La scelta di una residenza vicina alla famiglia dimostra il suo impegno come padre, mentre l’eleganza e la posizione dell’appartamento riflettono il suo gusto personale e la sua connessione con la città di Milano. Senza ombra di dubbio, questa nuova dimora rappresenta per Fedez un luogo dove ritrovare equilibrio e ispirazione per i suoi futuri progetti artistici.