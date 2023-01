Mancano pochi giorni a San Valentino, la festa degli innamorati, che si celebra il prossimo 14 febbraio. Se appartenete alla categoria di quelli che amano festeggiare la ricorrenza in modo impeccabile, sappiate che il Rome Cavalieri è pronto a offrirvi diverse esperienze impeccabili.

Cena romantica a La Pergola.

Se volete stupire il partner all’insegna dell’eccellenza gourmet, la scelta irrinunciabile è il Ristorante La Pergola di chef Heinz Beck, unico tre stelle Michelin della Capitale. Il ristorante delizierà i propri ospiti con piatti in grado di stupire e deliziare occhi e palato. Si parte con un antipasto di “Capesante con cicoria rossa, crema di mandorla, salsa ai semi di chia e cavolo nero”. Si prosegue con una entrée di “Tortellini ripieni di broccoli selvatici con frutti di mare e bergamotto liofilizzato”, per poi terminare con il “Dessert di San Valentino”. Il tutto, accompagnato dalla impareggiabile selezione di vini dalla cantina del ristorante che vanta oltre 70.000 bottiglie, e reso ancora più romantico dall’accompagnamento musicale dal vivo, degna colonna sonora alla vista ineguagliabile e alla delizia del gusto.

L’aperitivo al Tiepolo Bar.

Altra alternativa è un aperitivo romantico al Tiepolo Bar. Potrete brindare all’amore gustandovi un cocktail circondati da preziosi capolavori artistici e da un servizio elegante e raffinato. Note di Vodka, mirtilli e lamponi, per esclusive serate d’amore al Rome Cavalieri.

La cena al Ristorante Uliveto.

Il Ristorante Uliveto propone una serata in spensieratezza e allegria a tema anni Sessanta. Il menù dell’Executive Chef Fabio Boschero si declina in piatti tra cui la “Coquille St. Jacques su cremoso di Topinambur e tartufo con salsa Chardonnay” o il “Filetto alla Wellington e la sua salsa con sensazione di senape al miele, soffice di patate al burro erborinato”. E per concludere, il dessert di San Valentino “Baci di Passione”, dell’Executive Pastry Chef Dario Nuti, una delizia al cioccolato bianco e yogurt lime con frutti di bosco e litchi. Dopo cena, l’accompagnamento musicale saprà dare lo sprint ideale per un’allegra serata danzante.

L’opzione spa.

Se si predilige il benessere e il relax lontano dalla frenesia quotidiana, Il Cavalieri Gran Spa Club coccola gli

innamorati con la sua piscina interna, la spa e per i più sportivi la meravigliosa palestra. E per essere belli e

raggianti, propone un trattamento viso firmato La Prairie: il Revitalizing and Perfecting Pure Gold Radiance

Facial, con gocce d’oro puro che rivitalizzano e perfezionano visibilmente la pelle, lasciandola levigata e

radiosa.

San Valentino da brividi con lancio in paracadute.

Se siete alla ricerca di un’esperienza avventurosa potete regalarvi le adrenaliniche attività proposte da Italy Adventure, in una serie di avventure elettrizzanti e impareggiabili. Un coraggioso lancio in paracadute in tandem, con annesso reportage foto e video, per suggellare ad alta quota l’amore eterno. Oppure un dolce volo sincronizzato di coppia , nel silenzio della natura e con cielo e il vento a fare da cornice ad un momento unico. E per i meno spericolati che non vogliono però rinunciare al brivido dell’altezza, un volo privato in elicottero per osservare dall’alto la magnificenza della Città Eterna.