Come riutilizzare l'uovo di pasqua? . Se non avete ancora gettato la carta che lo ricopre, potreste farci degli aquiloni, io lo facevo da piccola, era bellissimo vederli svolazzare! (Idea per i bambini) . Passando al cioccolato: – a colazione, pane con sciolto il cioccolato sopra (never ending story) – salame al cioccolato – consumato "al naturale" per uno spuntino o come dolcetto, tanto prima che scada ne passa di tempo! – lo congelate (quando ricevevamo tante uova lo facevamo) – lo utilizzate per un dolce, come abbiano fatto noi, in parte. . Brownies al cioccolato e nocciole, senza lievito. . 100 gr di farina di segale 80 gr di farina integrale 60 gr di cioccolato fondente 40 gr di cacao amaro 70 gr di nocciole tritate 1 banana molto matura 100 gr di zucchero di canna 1 cucchiaino di bicarbonato 40gr di farina 00 60gr di burro 150 ml di latte 2/3 cucchiai di acqua . PREPARAZIONE: Mettere in un recipiente la farina 00 con 2-3 cucchiai di acqua e amalgamate il tutto con l'aiuto di una frusta. Aggiungete i 50 grammi di cioccolato fondente che avete precedentemente rotto a piccoli pezzi aiutandovi con un coltello, il burro sciolto e mescolate bene il tutto. Schiacciate la banana con una forchetta e aggiungetela al composto insieme alle nocciole tritate e allo zucchero. Prendete un'altro contenitore e setacciate la farina di segale e quella integrale, aggiungete il cacao amaro e il bicarbonato. A questo punto unite i due composti aggiungendo a filo il latte fino a quando otterrete un composto omogeneo e liscio. Prendete una tortiera piatta e versate il composto che dovrà cuocere per 45 minuti a 180° nel forno ventilato, quando sarà cotto lasciatelo raffreddare e solo quando non sarà più caldo tagliatelo a quadretti, ne vengono circa 15 . Il merito è stato di mia sorella😝