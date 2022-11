Le crocchette di kobe giapponesi che hanno una waitlist lunga 30 anni

Ci sono crocchette e crocchette. Quelle di manzo di Kobe congelate da Asahiya, una macelleria a conduzione familiare nella città di Takasago, nella prefettura di Hyogo, nel Giappone occidentale, hanno una waitlist di 30 anni. Ordini oggi e forse gusterai tra tre decenni. Un periodo di tempo abbastanza lungo per non fare troppi programmi. I clienti che oggi le stanno mangiando, hanno fatto il loro ordine circa dieci anni fa. E se non puoi attendere così a lungo per le “Extreme Croquettes“, uno dei quattro tipi di crocchette di manzo Kobe disponibili in negozio, puoi optare per le “Premier Kobe“, che hanno una lista d’attesa di quattro anni. Un po’ più fattibile.

La macelleria Asahiya è stata fondata nel 1926 e per decenni ha venduto prodotti a base di carne, inclusa quella di manzo Kobe, una specialità gastronomica giapponese. Dopo la Seconda Guerra Mondiale il negozio ha iniziato a mettere tra gli scaffali le sue crocchette, ma è stato solo all’inizio del 2000 che la specialità culinaria a base di gnocchi di patate e manzo fritti è esplosa via web, facendo schizzare i tempi d’attesa per i clienti.

“Abbiamo iniziato a vendere i nostri prodotti attraverso lo shopping online nel 1999”, spiega alla CNN Shigeru Nitta, proprietario di Asahiya di terza generazione. “A quel tempo, abbiamo offerto Extreme Croquettes come prova”. “Il nostro negozio vende solo carne prodotta nella prefettura di Hyogo, che si tratti di manzo di Kobe, maiale di kobe o pollo Tajima”, aggiunge Nitta, che ha rilevato il negozio da suo padre nel 1994 quando aveva 30 anni.

Nitta ha capito che le persone erano riluttanti a pagare una grossa somma per avere un manzo di prima qualità online. Allora decise di fare un’azione tanto coraggiosa quanto rischiosa. “Abbiamo venduto le Extreme Croquettes al prezzo di JPY270 (1,8 dollari) per pezzo…La sola carne di manzo costa circa JPY400 (2,7 dollari) per pezzo”, afferma l’imprenditore. “Abbiamo realizzato crocchette convenienti e gustose che dimostrano il concetto della strategia di vendita del nostro negozio per far sì che i clienti si godano le crocchette e poi auspichiamo comprino la nostra carne di Kobe dopo il primo tentativo”, svela. Insomma, il prezzo economico delle polpette va contro la qualità economica degli ingredienti. Ma il rischio è ripagato con una lista d’attesa infinita. Assaggio la carne di Kobe nelle crocchette e poi la ordino pura. Dopo il boom, il prezzo è un po’ aumentato. Ancora oggi sono una vendita in perdita che però spinge all’acquisto di un prodotto più caro.

“Quando ho iniziato a vendere crocchette su Internet, ho ricevuto molti ordini da isole remote e isolate – dichiara il macellaio – La maggior parte di chi ordinava aveva sentito parlare di manzo di Kobe in tv ma non lo aveva mai mangiate perché dovevano andare in città se volevano provarlo. Mi sono reso conto che c’erano davvero tante persone che non avevano mai mangiato carne di Kobe. Per questo motivo, ho continuato a offrire crocchette come prova e a ricevere più ordini di manzo di Kobe se lo apprezzavano”.

“Le Extreme Croquettes sono diventate molto più popolari di altri prodotti”, aggiunge Nitta. “Sentiamo che dovremmo assumere più persone e fare crocchette più velocemente, ma penso che non ci sia un proprietario di un negozio che assuma dipendenti e ne produca di più per fare più deficit…Mi dispiace, che aspettino. Vorrei fare le crocchette rapidamente e inviarle il prima possibile, ma se lo faccio, il negozio andrà in bancarotta”. Foto dal sito di Asahiya.