La pizza napoletana sbarca in Qatar, nel nome di Maradona

La pizza napoletana sbarca in Qatar, nel nome di Diego Armando Maradona. E’ dedicata al pibe de oro la pizzeria napoletana che il maestro pizzaiolo campano Diego Vitagliano (classe 1985, 3° posizione 50 Top Pizza Italia 2022, 5° posizione 50 Top Pizza World 2022, 3 Spicchi Gambero Rosso 2023) che aprirà il 15 novembre a Doha (Qatar) a cinque giorni da 20 novembre, giorno in cui inizierà il campionato del mondo di calcio nel Paese delle penisola araba.

Il locale che prenderà il nome di 10, in onore del campione argentino amato da tutti i napoletani tifosi di calcio, sarà al centro dell’area che ora viene chiamata “Fan Zone” e che coincide con “il quartiere più importante di Doha, The Pearl (La Perla)”. L’ apertura del nuovo locale segue le due pizzerie di Diego Vitaliano aperte a Napoli e Pozzuoli (Napoli).

Nel locale, voluto dallo sceicco del Qatar Sheikh Abdulaziz Al-Thani, sarà proposta sia la classica interpretazione della pizza napoletana, che la più moderna pizza croccante, “trend in grande crescita anche nelle pizzerie campane”. “È una grande occasione che mi emoziona e mi rende davvero tanto felice, perché Doha- afferma Diego Vitagliano- è una città che vive una fortissima crescita, ancora molto legata alle sue tradizioni, quindi portare la mia pizza in un luogo nel quale c’è questo rapporto solido con le tradizioni è sia una grande sfida professionale, sia un enorme orgoglio.

La pizza napoletana, che è la mia tradizione, arriva in Qatar con me, non potrei esserne più felice”. Sulla nuova avventura imprenditoriale Vitagliano dice invece che “e’ stato tutto molto veloce” e racconta che “lo sceicco Sheikh Abdulaziz Al-Thani e Mr Mohammed Al-Saadi si sono presentati in pizzeria a Napoli dopo la partita Napoli-Inter, e si sono innamorati della mia pizza e del nostro lavoro. Una settimana dopo mi hanno contattato per iniziare a progettare questa nuova apertura”. Fonte: Ansa.