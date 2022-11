Panettone Maximo, torna a Roma il festival dedicato al dolce natalizio

Mancano pochi giorni alla IV edizione di “Panettone Maximo“, il festival che premia i migliori panettoni artigianali di Roma e del Lazio. L’evento avrà luogo domenica 4 dicembre presso lo spazio eventi “La Serra” del Palazzo delle Esposizioni. Un appuntamento prenatalizio imperdibile tra degustazioni, vendita diretta e show cooking di pastry chef dei migliori ristoranti di Roma. Alla fine della competizione verrà eletto “Il miglior panettone di Roma”. Due saranno le categorie da premiare, ricetta tradizionale e al cioccolato. A questi si aggiungono 4 altri premi: miglior packaging, miglior comunicazione, premio della stampa estera e premio del pubblico. A scegliere i panettoni migliori sarà una giuria di esperti composta da nomi illustri della pasticceria e del giornalismo gastronomico italiano.

“Panettone Maximo è ormai diventato un appuntamento imperdibile sia per i migliori pasticceri della nostra regione, che qui hanno modo di far valutare i loro lievitati a una giuria composta da pastry chef di fama internazionale e da giornalisti del settore, sia per gli amanti del panettone, che vengono qui non solo per assaggiarlo, ma anche per acquistarlo o regalarlo. Pur essendo nato a Milano nel ‘500, il panettone è ormai diventato il dolce tipico delle feste in tutta Italia, tanto da essere prodotto con maestria in ogni regione. Il nostro evento mette al centro le migliori produzioni artigianali delle pasticcerie romane e del Lazio”, spiega l’ideatore del festival, il giornalista Fabio Carnevali.

Le pasticcerie in gara a Panettone Maximo 2022.

Le pasticcerie che si sfideranno sono ben 24. Tutte presenteranno i propri lievitati realizzati secondo il disciplinare regolato nel decreto emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 22 luglio 2005, intitolato “Disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti dolciari da forno”, in cui specifica gli ingredienti obbligatori, quelli facoltativi ed il processo produttivo di alcuni dolci tipici tra cui panettoni, pandori, colombe e savoiardi. Il decreto definisce il panettone quale “prodotto dolciario da forno a pasta morbida, ottenuto per fermentazione naturale da pasta acida, di forma a base rotonda, con crosta superiore screpolata e tagliata in modo caratteristico, di struttura soffice ad alveolatura allungata e aroma tipico di lievitazione a pasta acida”.