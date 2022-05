A Milano arriva Mixology Experience, evento dedicato al mondo del bar, dall’8 al 10 maggio 2022, in programma presso il Superstudio Maxi. Organizzata dal circuito Bartender.it, diventato negli anni un punto di riferimento strategico per tutta la industry del comparto e per tutti i professionisti che gravitano intorno al settore, la fiera offrirà una vetrina per le più importanti novità e i segreti relativi ai prodotti e alle aziende di riferimento.

Diverse le aree tematiche per importatori, distributori e produttori, con vari percorsi tematici, dagli aperitivi (amari, bitter, vermouth, liquori, elisir e vini fortificati), ai distillati con focus su materie prime e territori per passare dal mondo del gin fino ai rum da meditazione o da miscelazione, per arrivare al grande distillato italiano, la grappa. Senza trascurare caffè, spirits e birra.

9500 mq. espositivi divisi in 16 aree tematiche, un percorso tra le Experience che in 13 anni hanno fatto conoscere e promosso aziende e brand, attraverso assaggi gratuiti in presenza di produttori, master distiller, brand ambassador, importatori e distributori. Ogni area avrà un punto bar di riferimento per l’assaggio in miscelazione dei prodotti presenti. Saranno coinvolti i più importanti cocktail bar d’Italia, integrandoli con il mood dell’evento, e ospiti dell’industria internazionale.

“Mixology Experience nasce dall’osservazione e dal dialogo con i visitatori professionali dei nostri eventi – ha detto Luca Pirola fondatore di Bartender.it insieme ai soci Agostino Perrone, Dario Comini e Dom Costa a cui si affianca nell’organizzazione Fulvio Piccinino di Saperebere.com.- La comunità dei bartender è cresciuta così tanto, sia in termini numerici che di preparazione professionale, da aver bisogno di un nuovo salto di qualità. La risposta è una grande manifestazione in grado di riunire in un unico luogo il panorama dei prodotti che compongono il grande mosaico della miscelazione di qualità”.

Per maggiori informazioni visita il sito https://www.mixologyexperience.it/.