La cucina tipica tramanda l’identità locale per 1 italiano su 2

La cucina del proprio territorio è una carta d’identità culturale. Il movimento slow food ci ha insegnato a valorizzare il territorio locale e la biodiversità. Il cibo non è più puro nutrimento, ma un’esperienza, un’attrazione turistica alla pari di un movimento. L’Italia ha imparato a valorizzare le sue cucine e chi arriva dall’estero lo sa bene. Da questo punto di vista i social network hanno contribuito a far emergere identità culturali anche minori.

Per 1 italiano su 2 (48%) la cucina tipica locale esprime la vera identità dei luoghi in cui è nata e per 4 italiani su 10 (38%) la cucina locale è sempre diversa, a seconda della cultura e della tradizione del territorio. Per il 33% parla di autenticità, in quanto specchio della memoria locale. E’ quanto emerge dalla ricerca “Bresaola della Valtellina Igp, la vera icona del territorio tra tradizione e innovazione”, commissionata alla Doxa dal Consorzio di Tutela Bresaola della Valtellina per lanciare la seconda edizione della campagna “Destinazione Bresaola”.

“L’iniziativa quest’anno- informa una nota- vive sul territorio con l’interpretazione in chiave contemporanea e street food di tre ricette della tradizione con la Bresaola della Valtellina Igp, a cura di tre chef d’elezione valtellinesi, da gustare in movimento”. Nel dettaglio Mattia Giacomelli (Il Locale) da Chiavenna propone il suo “Strisciatt”, un roll di Bresaola della Valtellina in tempura, Tommaso Bonseri Capitani (Sunny Valley) da S. Caterina Valfurva il “Crap Télin”, Bresaola della Valtellina in craquelin agrodolce, Ivan Sutti (Eden) da Cosio Valtellino “Valtellina 2022”, pizza gourmet con Bresaola della Valtellina. Per tutto il mese di luglio in Valtellina, gli spuntini saranno proposti da un gruppo selezionato di bistrot, vinerie e ristoranti in un pack personalizzato insieme a delle card da collezione. Campagna, spuntini e luoghi di degustazione saranno promossi con un opuscolo diffuso in 20mila copie presso gli infopoint turistici della Valle. (FONTE: ANSA). Foto di congerdesign da Pixabay.