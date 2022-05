Gli italiani adorano il poké: il 71% ama consumarlo a pranzo

Ormai da qualche anno la cucina italiana ha imparato a fare i conti con i piatti stranieri che fanno tendenza. Tra questi c’è il poké, piatto hawaiano che ha conquistato gli amati del food. Il 75% dei nostri connazionali lo considera un pasto completo e gustoso oltre che facile e veloce da consumare, anche perché si presta bene sia al delivery che al take away (25%). E’ quanto emerge da un sondaggio di Ami Poké, catena di pokerie nata nel 2018 a Roma, sulle preferenze degli italiani quando si parla della bowl a base di pesce crudo e pollo.

Con l’indagine risulta che il momento migliore della giornata per consumarlo è il pranzo, scelta preferita dal 71% dei poké lover, seguito dalla cena (27%). La classifica sulla modalità di consumo vede il delivery con una preferenza del 47% , seguito da chi ama gustarlo negli store (33%) e take away (16%) Tra le chiavi del successo della bowl hawaiana si registra anche la possibilità di comporla a proprio piacimento, come afferma l’87% degli utenti contro il 13% che opta per gli Home Poké già presenti nei menu.

Nella creazione in autonomia del proprio piatto il maggior numero di preferenze è per il riso bianco (69%), seguito da riso nero (15%) e “half & half” (13%), ossia la combinazione delle due tipologie di riso. Tra le proteine, che secondo il 64% degli utenti non possono mai mancare tra gli ingredienti della poké bowl, il primo posto spetta a tonno e salmone (88%), che distaccano nettamente pollo (7%), surimi di granchio e polpo (3%) e tofu (2%). Relativamente alla frutta, ingrediente immancabile per il 20% degli utenti, a prevalere, nel 75% dei casi, è l’avocado, seguito dal mango al 17% e da ananas e mela verde, entrambi al 4%.

Per quanto riguarda i condimenti, invece, si guarda all’Oriente: spiccano la salsa di soia o teriyaki (69%), seguite da maionese, yogurt o philadelphia (20%), olio Evo o citronette (6%) e sriracha piccante o sweet mango (5%).