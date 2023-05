Festival delle Porchette d’Italia 2023, a Perugia dal 19 al 21 maggio

Torna il “Festival delle porchette d’Italia“. La 13esima edizione avrà luogo a San Terenziano di Gualdo Cattaneo (Perugia) dal 19 al 21 maggio. La manifestazione punta a far conoscere e gustare le diverse porchette d’Italia all’insegna dell’artigianalità e della genuinità del prodotto. Non mancherà un doppio gemellaggio internazionale: dopo la conferma del Messico c’è anche la novità del Giappone.

L’annuncio è stato dato mercoledì 3 maggio nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta a Roma, nella sede del Ministero dell’agricoltura. Nella sala del parlamentino sono intervenuti Giacomo La Pietra, sottosegretario di Stato del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Anna Setteposte, organizzatrice Porchettiamo ed Enrico Valentini, sindaco di Gualdo Cattaneo, oltre a rappresentanti della delegazione messicana, a rappresentare la cucina “dei tacos e del maiale”.

“Porchettiamo è un’iniziativa lodevole perché la porchetta viene considerata spesso impropriamente un cibo povero invece rappresenta anche in maniera molto forte le tradizioni e le specificità territoriali” ha affermato il sottosegretario La Pietra, per poi aggiungere: “Manifestazioni come questa aiutano a ricordare l’identità e la ricchezza del nostro patrimonio alimentare”.

La porchetta, cotta in inverno e mangiata in estate

La porchetta storicamente veniva cotta nella stagione fredda e consumata per il banchetto di festa all’inizio dell’estate. La data dell’evento non è quindi casuale. Maggio è considerato il mese del maiale e prende il nome dalla divinità romana Maia, dea della fecondità e del risveglio della natura, oltre che da “sus maialis”, il maiale che veniva sacrificato in suo onore. Nel cuore dell’Umbria, in un’area vocata per la produzione della porchetta, si tornerà quindi a festeggiare insieme ai migliori produttori italiani e ai tanti amanti del cibo di strada.

Il contributo di Messico e Giappone

Considerando il gemellaggio di Gualdo Cattaneo con la città messicana di Sahuayo in nome proprio di questo alimento, anche quest’anno uno chef messicano preparerà tapas con carne di maiale. Il Giappone invece arriva a Porchettiamo con uno show cooking dal titolo “Sushi di porchetta giapponese“, sabato 20 maggio alle ore 16, con lo chef Takuya Watanabe.

Maggiori info: www.porchettiamo.com – tel. 3920452172 – info@porchettiamo.com