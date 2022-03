L’export vinicolo cresce per 19 regioni italiane su 20 nel 2021, con incrementi a doppia cifra percentuale per 13 regioni nel quadro di un’esportazione nazionale che ha raggiunto il valore record di 7,11 miliardi di euro, per un +12,4% su base annua che recupera di molto il -2,2% registrato nel 2020. E’ quanto emerge dalle elaborazioni dell’ Osservatorio Qualivita Wine su dati Istat. Le prime tre regioni, che esprimono oltre i due terzi dell’export italiano in valore segnano- informa una nota- ottimi risultati nel 2021: il Veneto raggiunge 2,5 miliardi di euro (+11,1%), il Piemonte supera 1,2 miliardi di euro (+12,2%) e la Toscana 1,1 miliardi di euro (+16,4%).

Seguono il Trentino-Alto Adige con 614 milioni di euro, che supera per la prima volta la soglia dei seicento milioni di export vinicolo e l’Emilia-Romagna, con 409 milioni di euro, con un +19,0% per la prima volta va oltre i quattrocento milioni. Fra le regioni che superano i duecento milioni di euro di esportazioni si trovano la Lombardia (286 milioni di euro, +11,8%) l’Abruzzo (204 milioni di euro, +8,1%).

Sopra la soglia dei cento milioni di euro ci sono la Puglia (179 milioni di euro, +8,0%), il Friuli Venezia Giulia (142 milioni di euro, +21,5%) e la Sicilia (139 milioni di euro, +16,8%). Si evidenziano variazioni relative importanti per il Lazio (+20,4%), l’Umbria (+23,0%) che comunque ritorna sui livelli del 2019 dopo il forte calo del 2020, e la Liguria (+26,7%). Il report Qualivita segnala che 16 regioni su 20 segnano risultati migliori del periodo pre-pandemia, con un valore delle esportazioni superiore a quello del 2019. Per 15 regioni italiane, il valore dell’export del 2021 rappresenta il più alto mai registrato per le esportazioni di settore. (ANSA).

Gli altri appuntamenti da non perdere per gli amanti del vino.

Il Vinitaly torna in presenza dal 10 al 13 aprile prossimo a Verona. Si tratta dell’evento fieristico più importante per il settore. Dal 27 al 29 marzo arriva anche la prima edizione di Sana slow wine fair a Bologna Fiere. 500 cantine espositrici per tre giorni di incontri, degustazioni e masterclass. Foto di Photo Mix da Pixabay.