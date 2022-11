Si chiama Community Grocery ed è una sorta di supermercato comunitario dove è possibile comprare cibi a prezzi molto più bassi rispetto a quelli della grande distribuzione. Gli alimenti sono scontati per diversi motivi. Possono essere donati dai negozi che hanno un surplus di prodotti per errori con ordinazioni o imballaggi. Oppure sono stati consegnati dai fornitori appena dopo la data di consumazione consigliata. Questo è il motivo per cui alcuni articoli in vendita potrebbero aver superato la data di scadenza, restando però commestibili.

Nel Regno Unito questo modo di fare la spesa è già una realtà consolidata. Idealmente i mercati comunitari sono stati pensati per aiutare chi, durante la pandemia da Covid-19, si trovava in gravi difficoltà economiche e faticava a fare un’adeguata spesa necessaria per vivere. Ma quella che doveva essere una forma di aiuto temporanea si è trasformata in una forma di negozio solidale stabile. Il motivo è semplice: le famiglie bisognose hanno ancora necessità di acquistare a prezzi ridotti. Oltre alla spesa, è possibile anche accedere a dei corsi organizzati dall’ente.

Sul sito di The Community Grocery, esempio di organizzazione di supermercati comunitari, si legge: “Durante il primo lockdown abbiamo consegnato 60.000 pasti e pacchi alimentari a case e famiglie di Wythenshawe (distretto della città di Manchester, ndr), che avrebbero faticato a mettere cibo in tavola senza un aiuto in più. Ma con l’abolizione del lockdown, il bisogno non se ne andava, anzi stava peggiorando e non potevamo restare a guardare e non fare nulla. Così è nata l’idea di una grocery comunitaria”.

Come funziona il mercato comunitario.

In qualità di ente di beneficenza, la Community Grocery è sempre alla ricerca di organizzazioni e aziende che vogliano sostenere le famiglie del Regno Unito, così come di chiese che desiderino associarsi al progetto e volontari che aiutino nei negozi fisici. “Poiché dipendiamo dalle donazioni dei supermercati, non possiamo garantire quali articoli avremo in magazzino per te ad ogni visita, quindi potresti scoprire che devi fare una ricarica in negozio più avanti nella settimana (…). Riceviamo nuove consegne ogni giorno e puoi essere il primo a vedere da te quali prelibatezze abbiamo in magazzino, seguendo le pagine Facebook o Instagram di Community Grocery”, spiega l’ente benefico.

I 3 step su cui si basa la Community Crocery.

Il cliente paga 5 sterline per diventare un membro annuale della Community Grocery. Questo abbonamento permette l’ingresso a un massimo di tre negozi settimanali. I fornitori forniscono al supermercato comunitario cibo in eccedenza ridistribuito, tra cui frutta e verdura fresca, oltre a prodotti confezionati e in scatola. I membri possono andare a fare la spesa per tutta la famiglia, avendo accesso a cibi venduti a un prezzo inferiore alla media e aiutando così a ridurre lo spreco alimentare di cibo.