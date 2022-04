Il 6 aprile è il Carbonara Day, la festa dedicata al piatto romano

Di solito chi visita Roma non lascia la città senza aver mangiato una bella carbonara, il celebre piatto della regione, in particolare della Capitale. Prepararla non è facilissimo e ogni osteria romana ha il suo segreto per renderla impeccabile. Da Sora Lella a Da Danilo, fino a Checco il Carrettiere, sono molti i punti in cui è possibile assaggiarla in città. Il prossimo 6 aprile sarà dedicato proprio a questo piatto, con una serie di iniziative celebrative dedicate alla famosa ricetta. Una ricerca commissionata dai pastai di Unione Italiana Food all’Istituto Piepoli rivela che per 9 italiani su 10 (95%) la carbonara si mangia sempre in compagnia, soprattutto in famiglia. Secondo l’indagine, condotta su un campione di 500 persone rappresentative della popolazione maggiorenne, per 8 italiani su 10 la carbonara in particolare è una questione di cuore: il 62% la condivide con la famiglia, il 20% con il partner. Solo il 13%, con punte tra i maschi under 35, la degusta con gli amici. Per l’indagine, inoltre, Carlo Verdone e Sergio Mattarella sono le persone con cui gli italiani condividerebbero più volentieri un piatto di carbonara.

Per il 6 aprile, in diretta sui canali social WeLovePasta con i pastai di Unione Italiana Food e lo chef Luciano Monosilio, è in calendario una maratona social con un invito a condividere la ricetta con gli hashtag #CarbonaraDay e #CarbonaraSharing. Osservando invece la “geografia” della carbonara il food delivery Deliveroo rileva che nella classifica delle città che amano maggiormente ordinare carbonara a domicilio in testa c’è Fiumicino (Roma) davanti a Monterotondo (Roma) e Fabriano (Ancona). Il giorno preferito per ordinare carbonara è invece Il martedì. La classifica dei Paesi europei che ordinano maggiormente la carbonara registra il Portogallo al primo posto con oltre 70 mila ordini in un solo anno (marzo 2021 – marzo 2022), secondo Uber Eats, piattaforma statunitense di ordinazione e consegna di cibo online. (Ansa). Foto di shuichin da Pixabay.