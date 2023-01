Se c’è un settore che in questo momento storico non conosce crisi, bensì crescita, è quello degli agriturismi. Nel 2021, secondo il rapporto “Le aziende agrituristiche in Italia”, pubblicato dall’Istat, le strutture attive risultano 25.390, in crescita dell’1,3% rispetto al 2020. Con la pandemia da Covid-19 e l’impossibilità di viaggiare all’estero per molto tempo, negli ultimi due anni e mezzo gli italiani hanno riscoperto il turismo fuori porta, mettendo cibo, buon vino e riscoperta dei borghi tra i propri desiderata.

L’aumento maggiore del boom di agriturismi è risultato nelle Isole (+8,2%) e al Sud (+1,5%), ma si arriva a oltre il 98% delle strutture in due regioni più di tutte le altre: Toscana e Umbria. Bisogna poi sottolineare che le aziende gestite da donne sono 8.762, il 34,5% del totale, in aumento del’1,3% rispetto al 2020. Scelta oculata, considerando che in Italia sono presenti più di quaranta denominazioni tra Dop, Igp, Stg. L’enogastronomia traina il settore dell’agroturismo: ben il 71% degli stranieri che viene in Italia è alla ricerca del buon cibo (dati Agriturist).

Agriturismi nel Lazio. 6 alternative per una gita fuori porta da Roma.

Chi non vuole allontanarsi troppo dalla città ha un’opzione d’eccellenza: L’Agriturismo della famiglia Iacchelli tra Velletri e Rocca di Papa. Colle dell’Acero è un punto di riferimento per il buon cibo ed è dotato anche di un mercato agricolo e di una fattoria didattica. Immerso in una suggestiva pineta, questo piccolo paradiso ha anche uno spazio picnic per fare pasti più veloci. Ma la vera chicca resta la cucina casareccia del ristorante. Fondamentale prenotare il vostro tavolo perché la struttura è richiestissima!

Se volete scoprire le delizia della Tuscia, segnate questo nome: Agriturismo il Casaletto. Si trova a Grotte Santo Stefano, una frazione del Comune di Viterbo. L’Agriristorante e l’Agripizzeria propongono cibo di altissima qualità. La maggior parte delle materie prime utilizzate provengono dall’azienda o da produttori locali amici con cui condividono la cura del ciclo produttivo. Solo per elencare qualche piatto dal menu: pizzicotti con salsa di cavolo nero, nocciole dei cimini e salame cotto viterbese; chips di Patate I.G.P. dell’ Alto Viterbese fritte, Coniglio Leprino Viterbese al finocchietto, battuto di pancetta al rosmarino e Nocciole dei Cimini.

Che ne pensate di mangiare in una suggestiva grotta all’interno un antico casale del ‘700 ristrutturato con materiali d’epoca? Questo e molto altro propone La Sorgente a Nepi. Tutti gli animali allevati nella fattoria, pollame, selvaggina, maiali, cinta senese e cinghiale, capre e asini, vengono alimentati con prodotti biologici e sono lasciati liberi per i campi e i boschi di lecci e querce che circondano l’agriturismo. Piatti di carbonara e gricia la fanno da padroni.

Mettete in agenda un weekend nell’Agriturismo e Centro Benessere La Cerquetta, a pochi kilometri da Roma. Un piccolo paradiso in cui rifugiarsi per riscoprire la natura e il relax assoluto come forma di detox dal caos cittadino. La struttura è immersa in un’area che fa parte del complesso che include il ristorante, un piccolo albergo, un centro benessere e l’azienda agricola.

A Borgo Vodice, in provincia di Latina, c’è un nome che dall’Agro Pontino alla Capitale è una certezza: l’agriturismo Seguire Le Botti, dove troverete vini (quelli della loro Cantina Sant’Andrea), ospitalità ed eccellente ristorazione. Il caratteristico nome della struttura si deve agli antichi barilotti usati negli anni ’60 per indicare la strada per l’azienda ai clienti romani che viaggiavano verso sud, lungo la Via Mediana.

L’Orto di Alberico non è un vero e proprio agriturismo, ma chi cerca questo tipo di esperienza a due passi da Roma può prenderlo in considerazione. Dal mercoledì alla domenica, la cucina aperta apre le sue porte a chi ha voglia di sentirsi a casa, in uno spazio immerso nel verde a soli 20 minuti di auto dalla Capitale. La tenuta si trova all’interno del parco dell’Appia Antica, nel quadrante nordoccidentale del Vulcano Laziale, alle porte di Roma.

Foto Silvia Di Pasquale.