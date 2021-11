Zucca, tutti i benefici che la rendono un ortaggio super

La zucca è l’ortaggio più rappresentativo della stagione autunnale, anche se ormai è sempre più diffuso anche durante il resto dell’anno.

L’Italia, secondo dati elaborati da Packlink, piattaforma per prenotare servizi di spedizione pacchi per privati e aziende, elaborati in parte su fonte Istat e in parte su propria banca dati, è all’ottavo posto per esportazione di zucche al mondo.

Delica, Butternut, Violina, Hokkaido, fino alla zucca mini sono invece le varietà più prodotte e apprezzate in Italia. Nella penisola sono circa 2000 gli ettari di terreno dedicati alla coltivazione di zucche.

Il primato di maggior produttore spetta alla Lombardia, con circa il 25% della superficie nazionale. Seguita da Emilia Romagna e Veneto.

La produzione, per la quasi totalità, è destinata al consumo alimentare, anche se cresce la coltivazione di varietà di zucche a scopi ornamentali o da “competizione”.

A livello di Unione europea sono quasi 25000 gli ettari dedicati alla coltivazione di zucca, che generano esportazioni annue pari a circa un 22000 tonnellate di zucche, con una crescita del +64% negli ultimi 10 anni.

I benefici della zucca.

Il 90% della zucca è acqua quindi contribuisce alla sensazione di sazietà e può essere utile nelle diete dimagranti. Una porzione da 100 grammi contiene 37 calorie, 7 grammi di carboidrati e non ha grassi. Il suo contenuto di fibre migliora il transito intestinale.

Contiene carotenoidi, che sono i composti di cui l’organismo ha bisogno per produrre vitamina A. Quest’ultima rafforza il sistema immunitario ed è essenziale per la vista e per la salute della pelle.

Una singola tazza di crema di zucca può fornire fino al 200% in più della quantità raccomandata di vitamina A, alleata della vista.

La zucca ha un alto contenuto di vitamina C, sostanza che aumenta la produzione nel nostro corpo di globuli bianchi, che partecipano all’azione difensiva del sistema immunitario.

Foto in evidenza di 165106 da Pixabay.