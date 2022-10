Trasforma il tuo bagno come una SPA con queste erbe medicinali

Per alleviare lo stress, per regalarti nuova energia, per purificarti: le erbe medicinali possono aiutarti a sentirti meglio. Trasforma il tuo bagno come una SPA per ottenere il massimo dei benefici dalle erbe medicinali.

Cosa potrebbe esserci di più rilassante che tornare a casa e farsi un bel bagno caldo? O iniziare la giornata con una doccia tonificante? Ebbene, se già queste abitudini infondono piacere, metterle in pratica aggiungendo qualche goccia di olio essenziale di erbe medicinali nell’acqua o in un diffusore aumenterà il senso di benessere, calma la mente o ti arricchirà di energia.

L’importanza dell’aromaterapia

Questi effetti sono dovuti al potere dell’aromaterapia. L’olfatto è uno dei sensi più importanti. Si collega direttamente con il cervello, in particolare con l’area che regola le emozioni e grazie ad esso possiamo stare bene, male, identificare un pericolo o ricordare. Consapevoli di ciò, le società antiche come i Greci usavano già l’aroma delle piante per provocare una risposta nel corpo. Nasce così l’aromaterapia, una terapia complementare che ha la capacità di stimolare o rilassare il corpo e la mente.

Il periodo autunnale, la riduzione della luce e gli sbalzi di temperatura possono causare un abbassamento dell’umore. Diventa quindi il momento migliore per ricorrere a questa medicina alternativa, economica e naturale. Ecco come puoi trasformare il tuo bagno come una SPA casalinga sfruttando oli essenziali ed erbe medicinali.

Bagno come una SPA, ecco come puoi fare

Quando vuoi rilassarti, non c’è niente di meglio di un bagno caldo arricchito con qualche goccia di oli essenziali, sali o saponi schiumosi, poiché non solo aumentano l’effetto rilassante, ma l’aroma che emanano ti aiuterà a sentirti meglio. È molto importante creare un’atmosfera piacevole. Puoi farlo in modo economico mettendo della musica rilassante, accendendo delle candele o incensi. E’ fondamentale inoltre che tu abbia abbastanza tempo per dedicarti a questo momento con calma e senza fretta.

L’ acqua non deve superare i 37 gradi centigradi e non si deve prolungare il bagno per più di 20 minuti circa. Successivamente, fai una doccia combinando acqua calda e fredda. Se poi nutrirai la tua pelle con la tua solita crema idratante, vedrai che ti sentirai come nuova.

Puoi anche beneficiare di ciò che i centri di idroterapia chiamano “doccia scozzese” direttamente nel tuo bagno. Tutto quello che devi fare è fare una doccia alternando acqua calda e fredda e lasciare che i getti (preferibilmente di acqua calda) cadano sotto pressione sulla schiena e sul collo. In questo modo, non solo rigenererai te stesso e recupererai l’energia persa, ma tonificherai e rassoderai la tua pelle.

Che tipo di olio essenziale usare?

Esistono molti tipi di oli essenziali e miscele di erbe realizzate per uno scopo o per l’altro. Pertanto, è essenziale scegliere l’aroma in base all’effetto che si desidera ottenere. Ad esempio, se hai problemi di sonno, dovresti optare per aromi rilassanti come lavanda, bergamotto o melissa con diffusori elettrici che controllano la dispersione dell’aroma. Basilico e menta sono perfetti per stimolare la concentrazione. Se stai cercando una sferzata di energia, i profumi di agrumi, come limone o arancia, avranno un effetto tonificante. Se quello che stai cercando è creare una sensazione di comfort, niente di meglio del legno di sandalo.

Se non avete questi oli essenziali ma avete delle erbe medicinali, potete aggiungerle in infusione nella vasca o, se avete della frutta, tagliarla a fette e aggiungerle all’acqua. Queste sono alcune delle piante che puoi utilizzare e i loro benefici.