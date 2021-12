La meditazione può essere un grande aiuto per affrontare le vacanze di Natale. Ora ti spieghiamo perché. Nessuno dubita che il Natale sia un periodo ricco di emozioni e situazioni intense. Dopotutto, possiamo andare incontro a un eccesso di tutto: shopping, incontro, impegni, corsa ai regali. Questo, per alcune persone, coincide con il periodo migliore dell’anno. Altre persone, invece, preferirebbero cancellarlo dal calendario.

Questo ci mostra ancora una volta che le cose, di per sé, sono neutre e che dipende da dove dirigiamo la nostra attenzione e dalla nostra interpretazione di ciò che accade. In modo che la stessa esperienza possa essere radicalmente diversa da una persona all’altra. Tutti abbiamo molti motivi per festeggiare, tutto il periodo dell’anno. E tutti abbiamo anche affrontato perdite molto dolorose. Abbiamo tutti persone che non vediamo l’ora di vedere e persone che preferiremmo evitare di incontrare.

Qualunque sia il tuo approccio al Natale, ti invito a decidere che questo periodo dell’anno non passi come se tu debba nascondere i tuoi sentimenti, che siano di dolore o di felicità. Senza dolore che non sia condiviso e abbracciato, o felicità di cui non si goda tutti insieme. Se potessimo godere di quelle cose belle che porta con sé il Natale, e accettando con gentilezza le cose che non sono come vorremmo e che, tuttavia, fanno parte della vita, potremmo rendere queste date qualcosa di veramente straordinario.

Questo sano atteggiamento può sembrare difficile da mettere in pratica. E non solo perché pensiamo di non essere capaci di accettare certe situazioni, ma anche perché quando siamo arrabbiati con la vita, diventa difficile per noi godercela.