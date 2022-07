Stress emozionale, 7 azioni per metterlo ko

Lo stress è uno dei mali del nostro tempo, una delle condizioni più comuni oggi, soprattutto dopo i due anni di pandemia da Covid-19. Se si manifesta per lungo tempo, può innescare problemi di insonnia o influenzare il sistema immunitario, digestivo, cardiovascolare e riproduttivo. Chi lo sperimenta può essere a maggior rischio di sviluppare una malattia mentale, come un disturbo d’ansia o depressione, secondo il National Institute of Mental Health degli Stati Uniti.

Se i sintomi persistono è fondamentale rivolgersi a uno specialista, un neurologo o uno psichiatra, associando a un’eventuale terapia farmacologica un percorso terapeutico. Di solito in questo caso la psicologia cognitivo comportamentale è quella più consigliata. Vediamo comunque una serie di azioni che puoi mettere in atto se sperimenti stress o ansia lieve.

Quando sei alle prese con un attacco di panico, cerca di dialogare con te stessa, ripetendo che puoi superare quanto sta accadendo. Che ciò che stai provando è qualcosa di passeggero. Fermati, batti le mani e rifletti sul fatto che puoi convincerti di stoppare i tuoi pensieri.

Muoviti sempre. Può sembrare un consiglio banale ma non lo è. Lo sport, il movimento in generale, è alla base di una prevenzione contro ansia e stress. Quando ti senti ansiosa, metti le scarpe ed esci a fare una passeggiata. Non restare ferma nel letto a pensare.

Coltiva una rete di amicizie giuste. Persone con le quali puoi aprirti e non nascondere le tue paure. Ti renderai conto che molte più persone di quelle che pensi soffrono di questi problemi.

Inizia a fare un punto su ciò che non va nella tua vita. L’ansia e lo stress sono una risposta del tuo corpo. Se c’è qualcosa che puoi modificare, se la sofferenza dipende da una situazione migliorabile.

Se ti viene da piangere fallo. E’ uno sfogo, un’ottimo sfogo.

Ripeti a te stessa che tu non sei ciò che pensi. Se fai dei pensieri molto negativi, non vuole dire che abbiano un impatto nella realtà.

Non colpevolizzarti. Un momento difficile può capitare a tutti nella vita. Ognuno reagisce a suo modo. Foto di Pete Linforth da Pixabay.