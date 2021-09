Le vacanze sono la medicina naturale per riprendersi dal faticoso anno lavorativo. Ma poi spesso piombiamo troppo velocemente nel temibile stress da rientro dalle vacanze, e in questo periodo molti italiani soffrono della “sindrome da rientro”. Non si tratta di una vera e propria patologia ma di un malessere generale. Una condizione di disagio che sopraggiunge alla fine delle ferie estive e si manifesta con la difficoltà a riadattarsi ai ritmi frenetici della routine quotidiana e lavorativa. Un susseguirsi di impegni e scadenze prendono il posto dei ritmi più rilassati classici dell’estate.

Stress da rientro, un problema diffuso

L’Istat ha rilevato che lo stress da rientro colpisce il 35% della popolazione, con maggior incidenza tra i 25 e i 45 anni. Viene definita anche “post vacation blues”. Una sindrome diffusa, uno stato emotivo che è facile riconoscere sulle chat, sui post dei social network e in mezzo a noi. Addirittura può manifestarsi con sintomi fisici come mal di testa, dolori muscolari, spossatezza, disturbi del sonno. Ma anche sintomi cognitivi come scarsa concentrazione e programmazione, e sintomi emotivi come agitazione, ansia, irritabilità.

I rimedi esistono

Esistono rimedi pratici e strategie che possono aiutare a gestire la fine delle vacanze, il rientro alle responsabilità e il malessere che ne consegue? Assolutamente sì.

Ce lo spiegano la dott.ssa Paola Arangio, psicologa e psicoterapeuta specializzata in Psicoterapia Psicodinamica, e la dott.ssa Giuditta Lombardo, psicologa psicoterapeuta, perfezionata in Psicologia del lavoro e delle organizzazioni. Entrambe, sono specialiste di Doctorium, la piattaforma di telemedicina che mette al primo posto il paziente e lo assiste h24, grazie ai suoi numerosi medici specialisti che hanno a cuore la salute prima di tutto.

“Dal punto di vista psicanalitico, con il rientro dalle ferie il principio del piacere si scontra con il principio di realtà che subentra con il ritorno alla vita quotidiana. Sappiamo bene che la vita non può essere un’eterna vacanza, ma il contrasto tra la vacanza appena finita e il quotidiano ci fa sentire ancora di più il peso della frustrazione. Quest’anno, tra l’altro, ancora in clima da pandemia, il rientro sul luogo di lavoro rappresenta un fattore di stress. Non solo per la difficoltà di adattamento alla routine ma anche per la preoccupazione per la propria salute, e magari per la fine del periodo di smart working” afferma Paola Arangio, che l’8 settembre sarà in diretta sui canali social di Doctorium per parlare proprio di questo.

La top 5 di consigli per un rientro dalle ferie ottimale