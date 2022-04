Stare lontani dallo smartphone un’ora al giorno allontana lo stress. Lo sottolinea uno studio pubblicato sul Journal of Experimental Psychology: Applied. Evitare di guardare continuamente il cellulare ci rende più soddisfatti della vita e più propensi a fare esercizio. I ricercatori hanno affermato che “non è necessario rinunciare completamente allo smartphone per sentirsi meglio”, ma hanno scoperto che ridurne l’uso quotidiano ha effetti positivi sul benessere di una persona.

Gli esperti della Ruhr-Universität Bochum, in Germania, hanno deciso di stabilire quanto l’utilizzo dello smartphone possa avere effetti negativi sulla salute mentale. I ricercatori hanno reclutato 619 persone e le hanno divise in tre gruppi. In 200 persone hanno messo da parte il proprio smartphone per una settimana, 226 hanno ridotto di un’ora al giorno il tempo di utilizzo del dispositivo e 193 non hanno cambiato nulla nel loro comportamento.

“Abbiamo scoperto che sia rinunciare completamente allo smartphone sia ridurne l’uso quotidiano di un’ora hanno avuto effetti positivi sullo stile di vita e sul benessere dei partecipanti”, ha affermato la ricercatrice Julia Brailovskaia. “Nel gruppo che ha ridotto l’uso, questi effetti sono durati anche più a lungo ed erano quindi più stabili rispetto al gruppo dell’astinenza”. Brailovskaia ha detto che questa era “sia una benedizione che una maledizione”. “Non è necessario rinunciare completamente allo smartphone per sentirsi meglio”, ha affermato Brailovskaia. “Potrebbe esserci un tempo di utilizzo giornaliero ottimale”, ha specificato.

La nomofobia, come viene definito il timore ossessivo di non essere raggiungibili al cellulare, sconnessi dalla virtualità, colpisce per lo più giovani tra i 18 e 25 anni, con bassa autostima e problemi relazionali. Chi ne è colpito può arrivare a sperimentare veri e propri attacchi di panico, con tanto di vertigini, tremore, mancanza di respiro e tachicardia in caso di assenza di rete mobile o di cellulare fuori uso. Con la pandemia la situazione non può che essere peggiorata per via dell’isolamento domestico. Foto di Ylanite Koppens da Pixabay.