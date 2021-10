Non molto comune nella nostra dieta fino a qualche anno fa, la soia è entrata con forza nelle nostre dispense negli ultimi tempi. Ed è già diventata una scelta molto popolare, inserita regolarmente nella dieta di molte persone. Ma cerchiamo di scoprire qualcosa in più su questo alimento sano e ricco di sostanze benefiche. La soia è un legume, fonte di vitamine e minerali e contiene i 9 aminoacidi essenziali per l’organismo. Inoltre, è un legume il cui contenuto proteico è superiore a quello di altri alimenti.