Quando pensiamo ai vantaggi di stare all’aperto, tendiamo a pensare soprattutto ad attività sportive che migliorano la nostra salute fisica. Non tutti sanno che stare all’aria aperta giova anche alla nostra salute mentale. Ma gli studi dimostrano che il semplice fatto di stare all’aria aperta può avere diversi benefici anche per il nostro cervello. Quindi, valuta la possibilità di prolungare la tua attività, che sia una semplice passeggiata o un allenamento. Vediamo alcuni vantaggi per la nostra salute mentale di stare all’aperto il più possibile.

Trascorrere del tempo nella natura può migliorare la memoria a breve termine

Se ti sembri un po’ più smemorato del solito, prova a stoppare quello che stai facendo e dirigiti verso il parco più vicino. In uno studio sulla memoria a breve termine: un gruppo ha fatto una passeggiata in un arboreto. Un altro doveva camminare per le strade trafficate della città. Il gruppo che ha avuto modo di vedere la natura, ha ottenuto risultati migliori in un compito di memoria a breve termine, rispetto ai partecipanti che avevano camminato in città.

Stare all’aperto può aiutare la funzione cognitiva

Gli studi hanno scoperto che le attività all’aperto possono potenziare la funzione cognitiva in generale. Offrono al cervello un’ampia varietà di stimoli di basso profilo, che attirano l’attenzione (invece degli stimoli diretti che inducono lo stress, come una notifica urgente da parte dal tuo capo).

E più tempo trascorri all’aperto, maggiore sarà l’effetto. Uno studio su PLOS ONE ha scoperto che alcuni partecipanti abituati a viaggiare con zaino in spalla che hanno eseguito un test creativo di risoluzione dei problemi, dopo quattro giorni isolati dalla tecnologia hanno ottenuto risultati migliori del 50%, rispetto agli altri che hanno sostenuto il test.

Migliora l’umore

Sebbene molti di noi abbiano probabilmente avuto l’esperienza di tornare da una bella escursione o da una corsa nel parco sentendosi meglio con il mondo, nuove prove dimostrano che i benefici di stare fuori possono migliorare anche la nostra salute mentale. Il tempo trascorso all’aria aperta può aiutare a migliorare i sentimenti di autostima e anche a combattere la depressione e lo stress, a beneficio della nostra salute mentale.