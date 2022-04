Pistacchi alleati della salute, tutti i benefici

I pistacchi sono tra i frutti secchi più amati dagli italiani. Molto apprezzati per il loro sapore unico, sono ampiamente utilizzati anche nella tradizione dolciaria. In quest’ultimo caso parlare di proprietà benefiche è molto difficile, considerando che bisogna fare i conti con gli zuccheri aggiunti. I pistacchi sono ricchi di composti antiossidanti, proteine, fibre, minerali e vitamine come folati, vitamina B6 e vitamina E. Come altra frutta secca, sono una fonte di acidi grassi insaturi. In particolare, sono eccezionalmente ricchi di grassi monoinsaturi salutari per il cuore (cioè grassi omega-6 e omega-9). Quasi 7 italiani su 10 affermano di consumare pistacchi regolarmente e oltre il 40% li consuma da sempre. E’ quanto emerso da una ricerca di American Pistachio Growers (associazione no profit che unisce i coltivatori di pistacchi americani) in collaborazione con mUp Research.

Benefici dei pistacchi.

Gli antiossidanti, come quelli nei pistacchi, possono ridurre l’infiammazione e lo stress ossidativo, che possono essere i meccanismi alla base delle malattie croniche. Il seme contiene sia fibre solubili che insolubili. Le prime formano un gel quando entra in contatto con H2O nell’intestino, che rassoda le feci e, a sua volta, può ridurre la diarrea. La fibra insolubile le irrobustisce, tenendo potenzialmente a bada la stitichezza.

I pistacchi offrono acidi grassi monoinsaturi sani, ottimi per il tuo cuore, in quanto possono aiutare a ridurre il colesterolo LDL (“cattivo”). Sono inoltre una fonte di potassio, un minerale che è importante per mantenere sani i livelli di pressione sanguigna, utile per aiutare a prevenire problemi cardiaci, poiché la pressione alta è un importante fattore di rischio di malattie cardiache. Se sei a dieta, mettili nel carrello perché sono un alimento saziante grazie al loro alto contenuto di grassi. Attenzione però alla qualità dell’alimento. Meglio optare per quelli biologici, di provenienza certificata, per evitare che siano ricchi di pesticidi. Foto di sunnysun0804 da Pixabay.