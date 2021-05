Raggiungere l’orgasmo durante un rapporto sessuale non è scontato, meccanico. Si stima che circa l’80% delle donne non lo raggiunga,

Dunque se sei tra queste non sentirti strana o sbagliata perché il problema (forse è anche sbagliato chiamarlo tale) è ben più diffuso di quello che immagini.

Il lockdown ha avuto un effetto diverso sulle coppie. C’è chi ne ha approfittato per intensificare l’intimità e chi si è allontanato fisicamente dal partner per la troppa vicinanza.

I benefici del sesso per la salute.

Il rapporto sessuale può essere paragonato a uno sforzo fisico moderato simile alla salita di 20 scalini a ritmo sostenuto.

Come altre attività fisica, aiuta a muovere il miocardio, cioè il muscolo cardiaco, che elimina le tossine dal corpo.

Un rapporto sessuale ha anche un effetto anti-stress e anti-depressione, grazie al rilascio di una moltitudine di ormoni (serotonina, dopamina ed endorfina) proprio durante l’orgasmo.

I ricercatori della University of Indiana School of Medicine hanno chiesto a 4.000 donne cosa rende la penetrazione vaginale davvero piacevole per loro. Questi i loro verdetti.

I movimenti per favorire l’orgasmo.

L’angling comporta lo spostamento del proprio bacino per regolare l’angolo di penetrazione del pene o del sex toy o del semplice dito nella vagina.

Le donne che sono in grado di raggiungere l’orgasmo attraverso la penetrazione spesso lo fanno istintivamente: sanno cosa le fa sentire bene e cosa no. Voto ottenuto per questo movimento: 7/10.

Il rocking si riferisce all’oscillazione contro la base del pene in modo che sfreghi costantemente contro il clitoride. Voto ottenuto: ben 10/10.

Lo shallowing prevede una stimolazione che non è né troppo interna né troppo esterna, bensì superficiale. Funziona perché molte delle terminazioni nervose nella vagina sono concentrate all’ingresso. Voto: solo un 6/10.

Il pairing comporta una stimolazione del clitoride esternamente mentre avviene la penetrazione. Si può fare con le dita o attraverso dei sex toys, principalmente un vibratore. Il voto ha ottenuto un 10/10.

Fotoin evidenza di stokpic da Pixabay.