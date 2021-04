Mangiare troppo tardi la sera può portare ad ingrassare e minare i nostri obiettivi di dieta. A suggerirlo è uno studio condotto da alcuni ricercatori dell’Università di Ulster, nell’Irlanda del Nord. Secondo i risultati dello studio, mangiare poco il giorno porta a eccedere con le calorie la sera, esponendo anche a scelte alimentari poco salutari. Al contrario, seguire una dieta equilibrata e bilanciata durante tutto il giorno ci porta a mangiare meno di sera.

Lo studio ha preso in esame oltre 1100 profili contenuti nello UK National Diet and Nutrition Survey. I profili analizzati comprendevano soggetti di età tra i 19 e i 64 anni a cui è stato affidato un questionario relativo a tempi e tipologia di pasti consumati regolarmente.

Le conclusioni dello studio

Secondo i risultati della ricerca, chi consumava meno del 30% di calorie durante le ore serali tendeva a mangiare meglio e a ingrassare meno. Al contrario, i soggetti che riservavano a dopo le 18.00 metà delle calorie giornaliere era più propenso a mangiare male e cibi meno nutrienti. A queste conclusioni, i ricercatori sono arrivati valutando le risposte fornite dai soggetti, utilizzando il Nutrient Rich Food Index, il quale fornisce una sorta di voto agli alimenti in base al rapporto nutrienti/calorie.

La dott.ssa Judith Baird, del Nutrition Innovation Centre for Food and Health (NICHE) presso la Ulster University, spiega. “I nostri risultati suggeriscono che consumare una minore proporzione di calorie nelle ore serali può essere associato ad un minore consumo calorico giornaliero. Mentre consumare buona parte delle calorie la sera può essere associato a una dieta povera di nutrienti. Il tempo dell’assunzione di energia può essere un importante comportamento modificabile, da prendere in considerazione negli interventi nutrizionali futuri”.

L’orario migliore per non ingrassare

Secondo i ricercatori, quindi, l’orario migliore per mangiare la maggior parte delle calorie dovrebbe essere entro le 18.00.

