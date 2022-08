Mangiare la quinoa ogni giorno potrebbe aiutare a prevenire il diabete di tipo 2. Lo evidenzia uno studio pubblicato sulla rivista Nutrients. Gli studiosi spagnoli hanno testato gli effetti del “superfood”, ricco di folati, magnesio, zinco e ferro, reclutando nove persone di età superiore ai 65 anni con pre-diabete. Quest’ultima condizione si verifica quando i livelli di zucchero nel sangue sono più alti della norma, ma non si può ancora parlare di diabete vero e proprio. Quando si parla di diabete di tipo 2 non esistono divieti assoluti nell’alimentazione, ma bisogna fare attenzione a ciò che finisce nel piatto, evitando o riducendo al minimo cibi ricchi di zuccheri, soprattutto dolci e alimenti trasformati.

I partecipanti alla ricerca hanno consumato 3 pasti al giorno con quinoa al posto di altri carboidrati. Hanno consumato anche altri cibi a base di farina di quinoa, come torte, pane e cracker. Dall’analisi della loro glicemia è emerso che hanno avuto picchi più bassi dopo aver mangiato con questa dieta. I ricercatori hanno affermato che questo potrebbe essere “cruciale” per prevenire il diabete di tipo 2. Il contenuto di micronutrienti della quinoa, rispetto al pane, al riso o alle patate, sembrerebbe rallentare il processo di digestione, causando un picco più lento di glucosio. Tuttavia, lo studio non ha specificato quanta quinoa ogni individuo abbia mangiato esattamente nelle quattro settimane.

Il dottor Diaz Rizzolo, dell’Università Aperta della Catalogna a Barcellona, ​​ha dichiarato: “Abbiamo confrontato i livelli di zucchero nel sangue e abbiamo scoperto che quando i partecipanti avevano mangiato la quinoa, il loro picco di zucchero nel sangue era inferiore rispetto alla loro dieta abituale. Questo è fondamentale perché questi picchi di zucchero nel sangue post-prandiali sono un fattore determinante nella progressione del diabete di tipo 2”. Foto di Bernadette Wurzinger da Pixabay. Fonte: Daily Mail.