Iniziare la giornata in modo salutare può essere la chiave di volta per dare sprint a tutte le ore successive.

Settembre è arrivato e rientrare nel ritmo dell’anno lavorativo o scolastico può non essere una passeggiata per tutti.

Auto motivarsi è la chiave per ripartire alla grande e delle abitudini salutari sono di grande aiuto. Vediamone alcune, suggerite dal sito della Cnn.

Come iniziare la giornata in modo salutare.

Regola la sveglia in modo tale che non sia la tua prima nemica. Non c’è niente di salutare nell’essere privati del sonno, quindi cerca di dormire almeno sette ore.

Una sola notte di sonno a singhiozzo fa calare in modo evidente l’attenzione, la memoria e l’abilità di apprendimento della giornata seguente.

Respira per almeno 5 minuti, inspirando aria in 4 tempi ed espirando nel doppio del tempo. Questo è uno degli step più trascurati, ma che invece andrebbero coltivati.

Bere acqua per prima cosa al mattino non solo ti aiuterà a reidratarti, ma può anche far ripartire il tuo metabolismo, aumentandolo fino al 30%.

Muovi tutto il corpo invece che fare un solo allungamento con gambe e braccia. In altre parole dai una shakerata al fisico (senza fare danni sia chiaro!).

Se non puoi uscire per allenarti, pratica un allenamento in casa. Non è il massimo del divertimento ma durante il lockdown abbiamo imparato a farci i conti.

Pratica una veloce meditazione, ripeti tranquillamente un’affermazione, un mantra o un’intenzione positiva che desideri impostare per la tua giornata.

Praticare la gratitudine può ridurre il dolore, aumentare l’empatia e ridurre l’aggressività. Apprezza ogni alba che vedi e se riesci scrivi su un diario i tuoi buoni propositi. Se il momento è molto negativo, può aiutarti a riemergere.

Se dormi una mattina fino a tardi o dimentichi qualche nuova abitudine, non essere troppo dura con te stessa…Ma non arrenderti nemmeno. Riparti dalla giornata successiva.

Prepara i vestiti per la mattina successiva. Se hai dei bambini, fallo anche con i loro (o chiedi loro di farlo, è stimolante). Questo vale anche per i pasti. Puoi giocare d’anticipo. Foto di Free-Photos da Pixabay.