Dormire con la luce accesa è quanto di più sbagliato per la salute. Sebbene molte persone riescano a prendere sonno solo con schemi accesi vicino, questa abitudine è da evitare. Lo evidenzia uno studio pubblicato sulla rivista Sleep. Uomini e donne anziani che usavano le luci notturne o lasciavano la TV, lo smartphone o il tablet accesi nella stanza avevano maggiori probabilità di essere obesi, avere la pressione alta e il diabete, rispetto agli adulti che non erano stati esposti a nessuna luce durante la notte. “Forse anche una piccola quantità di luce di notte non è così benigna, può essere dannosa”, ha affermato l’autrice principale, la dott.ssa Minjee Kim, assistente professore di neurologia presso il Center for Circadian and Sleep Medicine della Northwestern University Feinberg School of Medicine di Chicago.

Lo studio non dimostra che dormire con la luce accesa durante il sonno causi necessariamente una di queste condizioni di salute, ma potrebbe esserci un collegamento. Un interruzione del sonno che lega la luce a un aumento del rischio di obesità, diabete e ipertensione. “Non è naturale vedere quelle luci di notte”, ha detto Kim. “La luce in realtà spegne alcune delle parti del cervello che dicono al nostro corpo che è il giorno rispetto alla notte. Quindi quei segnali sono incasinati in un certo modo, perché il segnale circadiano è indebolito e, nel tempo, ciò ha implicazioni per la nostra salute.”.

Kim e i suoi colleghi hanno esaminato più di 550 partecipanti al Chicago Healthy Aging Study. I partecipanti, tra i 63 e gli 84 anni, indossavano dispositivi che misuravano la quantità di luce nelle loro camere da letto per una settimana. Meno della metà ha trascorso cinque ore al buio completo. Gli altri sono stati esposti a un po’ di luce anche durante le cinque ore più buie della giornata. Il professor Emerson Wickwire, capo sezione di medicina del sonno presso la University of Maryland School of Medicine, ha analizzato i risultati dello studio, spiegando:

“In primo luogo, la luce notturna potrebbe peggiorare la salute disregolando l’orologio circadiano”, ha detto. “Oltre al sonno, la salute circadiana è vitale per la prevenzione delle malattie e prestazioni ottimali”. In secondo luogo, la luce è un potente soppressore della melatonina. “La melatonina, chiamata anche ormone dell’oscurità, è associata a molteplici proprietà salutari, comprese le proprietà antinfiammatorie e antiossidanti. La luce notturna riduce la melatonina”, ha detto Wickwire. Fonte Medical X Press. Foto di Pexels da Pixabay.