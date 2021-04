Per dimagrire più in fretta prova due tazze di tè Oolong al giorno. A sostenere questa tesi è un gruppo di ricercatori dell’Università di Tsukuba, in Giappone. Secondo i risultati di uno studio, due tazze al giorno di tè Oolong favorirebbero il dimagrimento mentre dormi. Lo studio è apparso sulla rivista Nutrients.

Il tè Ooland è un particolare infuso ricavato da foglie di Camellia sinensis parzialmente fermentate. Tale bevanda potrebbe accelerare la perdita di peso, soprattutto mentre dormi. Questo perché, secondo gli studiosi, questo tipo di infuso aiuta a stimolare il metabolismo notturno, replicando lo stesso effetto della caffeina.

Secondo i risultati dello studio, consumare regolarmente due tazze di tè Oolong ogni giorno fa bruciare circa il 20% in più di grassi, andando a stimolare la frequenza cardiaca.

Tè Oolong aiuta a dimagrire, lo studio nel dettaglio

Per la ricerca, gli studiosi hanno preso in esame alcuni partecipanti che, per due settimane, hanno consumato tè Oolong, caffeina pura o un placebo. Durante il periodo di studio, i ricercatori hanno monitorato il catabolismo dei partecipanti, cioè la capacità di bruciare grassi per produrre energia. Il Professor Kumpei Tokuyama, che ha guidato lo studio, ha spiegato: “L’effetto stimolante del tè Oolong nel bruciare i grassi potrebbe avere una rilevanza clinica nel controllo del peso corporeo“.

Tè Oolong, la differenza con la caffeina

Il tè Oolong funziona come la caffeina, ma ha un grande vantaggio: durante lo studio ha dimostrato di non incidere negativamente sulla qualità del sonno.

Inoltre, aspetto da non trascurare è che questa particolare varietà di tè è capace di far consumare più grassi per produrre energia, senza però incrementare il dispendio energetico. Contrariamente a quanto accade con la caffeina.

Il Prof. Tokuyama ha concluso: “Abbiamo bisogno di ulteriori ricerche per valutare se gli effetti riscontrati in queste due settimane di studio si traducono in reale perdita di grasso corporeo in un periodo prolungato. In aggiunta vogliamo provare a studiare il consumo di Oolong decaffeinato per comprendere meglio la differenza tra gli effetti della caffeina dagli altri componenti del tè, il che ci aiuterebbe a capire esattamente come l’Oolong aiuti a bruciare i grassi”.