Hai pensato di abbandonare la carne e altri prodotti di origine animale e hai optato per una dieta vegana o vegetariana. Molti esperti sono favorevoli a questa iniziativa, poiché è si tratta di una misura efficace per la salute del pianeta, e in alcuni casi anche della tua. A patto però che la scelta di una dieta vegana o vegetariana sia fatta nel modo giusto, cioè seguiti da un buon nutrizionista e cercando alternative per evitare il deficit, ad esempio, di vitamina B12.

Sempre più persone stanno smettendo di mangiare carne o prodotti animali, soprattutto dall’inizio della pandemia. È quanto emerge dai dati di un recente studio di Biomes, azienda biotecnologica. Su questa linea è anche lo studio della società di consulenza Lantern del 2019, secondo cui quasi il 10% della popolazione italiana con più di 18 anni segue una dieta vegana o vegetariana o flexitariana, con il trend in crescita. Ma in che modo una dieta senza carne può influire sul nostro benessere generale e la nostra flora intestinale? Come spesso accade, la domanda su quanto sia salutare una dieta senza carne non prevede una risposta assoluta. Mangiare una bistecca ogni due settimane non aumenta il rischio immediato infarto. Ma le cose cambiano se il consumo abituale di carne è elevato. D’altra parte, le persone che soffrono spesso di stitichezza o altri problemi digestivi possono, in molti casi, migliorare la propria qualità di vita e prevenire le malattie con una dieta vegetariana. Per chi volesse provare, esiste un’ampia varietà di alimenti a base di soia e sostituti della carne. Ancora più importante sarebbe l’inclusione di frutta, verdura e altre fibre alimentari nella nostra dieta abituale. Questo aiuta a rafforzare il microbioma e a migliorare il nostro transito intestinale.

Perché una dieta vegana o vegetariana?

I motivi per cui si decide di escludere questa fonte di proteine ​​possono essere diversi. Per esempio, evitare alcune sostanze che possono accompagnare la carne e che possono nuocere alla salute. Ma anche ricorrere a prodotti più sani come frutta, verdura, legumi e cereali come base principale della dieta quotidiana. Infine ma non meno importante, alcuni principi morali come evitare il sacrificio di un animale o l’impegno a rispettare l’ambiente. Spesso, infatti, che sceglie di seguire una dieta vegana opta anche per l’acquisto di prodotti ecologici e biologici, sia alimentari che igienici, per ridurre il volume degli acquisti e l’impatto che questi hanno sull’ambiente. Ad esempio, imballaggi che non contengano prodotti nocivi o che evitino l’uso di plastica.

Non tutti i vegetariani mangiano solo cibi sani

Per molte persone che rinunciano a mangiare carne, più che prendersi cura del proprio benessere, il motivo principale è la tutela degli animali e dell’ambiente. Ma attenzione perché una dieta vegetariana potrebbe – in teoria – includere anche cibi grassi e bombe di zucchero. Molti prodotti vegani in commercio non sono sempre healthy, per questo bisogna sempre controllare bene le etichette. Tuttavia, gli studi dimostrano che le persone che eliminano la carne tendono ad essere più attente alla loro dieta. Tendono anche a prestare maggiore attenzione alla propria forma fisica rispetto alle persone che seguono una dieta mista. Si allenano di più, bevono meno alcol e fumano meno spesso. Questi aspetti svolgono un ruolo importante nella salute.

Rinunciare alla carne può prevenire le malattie

Seguendo una dieta equilibrata, i vegetariani riducono le possibilità di essere in sovrappeso o malati cronici, come il diabete di tipo 2 o l’ipertensione. Lo dimostra la maggiore concentrazione di sostanze importanti come acetato, butirrato e propionato nei campioni di feci di vegani e vegetariani rispetto ai carnivori. Uno studio a lungo termine di EPIC-Oxford mostra anche che evitare la carne è la chiave per prevenire le malattie cardiovascolari e il cancro. La semplice eliminazione delle carni rosse e/o altamente lavorate avrebbe già effetti positivi, poiché questi prodotti contengono una grande quantità di colesterolo e grassi saturi. Come sempre, però, l’importante è optare per una dieta sana, equilibrata e che contenga tutti i nutrienti e le vitamine essenziali per il nostro benessere.

La dieta vegana o vegetariana favorisce una buona flora intestinale

Una dieta a base vegetale è ricca di fibre come verdure, cereali e legumi che contengono prebiotici, l’alimento di cui si nutrono i batteri intestinali, che, a loro volta, rafforzano il sistema immunitario e prevengono le infezioni intestinali. Una dieta a base vegetale favorisce i corrispondenti ceppi batterici benefici per la salute, come il cosiddetto “eubacterium choosens” e il “faecalibacterium prausnitzii”.