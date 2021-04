Una dieta equilibrata include anche quegli snack sani da assumere tra un pasto e l’altro. Inutile scegliere alimenti sani e salutari a colazione o a pranzo, se poi a metà pomeriggio entriamo costantemente nella prima pasticceria di strada per affondare i denti in una sfogliatella. Pertanto, dobbiamo prestare particolare attenzione agli spuntini che facciamo tra i pasti.

E questo periodo dell’anno ci offre buone alternative per fare dei piccoli spuntini molto salutari. Siamo in primavera, la stagione più ricca di cibi freschi, la stagione regina di frutta e verdura, alimenti essenziali per una dieta sana ed equilibrata.

Per perdere peso, dobbiamo aumentare il dispendio calorico, per questo è importante mangiare meno e muoverci di più. Dobbiamo ridurre il contenuto di calorie ingerite, ma non è sempre così semplice. L’attacco di fame è sempre dieto l’angolo. Per questo motivo è importante cercare strategie per evitare di soffrire la fame. Per esempio, mangiando alimenti che ci forniscono sensazione di sazietà e poche calorie.

Bastoncini di verdure crude, perfette per una dieta sana

Le verdure crude sono un’ottima scelta per uno spuntino fuori pasto. Tra questi possiamo scegliere bastoncini di carota, sedano o finocchi, oppure anche ravanelli se piace il sapore più pungente. È una buona idea fare uno spuntino fuori pasto, e per renderlo più appetitoso, potete preparare una salsa a base di yogurt greco, emulsionare con un filo d’olio e condire con sale e pepe, aggiungendo anche erbe aromatiche come l’erba cipollina. La carota fornirà caroteni, mentre il sedano è leggermente diuretico e depurativo.

Frutti di bosco

La frutta è, senza dubbio, una delle migliori alternative da consumare come spuntino per una dieta salutare. In primavera puoi fare il pieno di fragole, ma anche frutti rossi come mirtilli, lamponi o more. Sono tutti frutti ricchi di vitamine, minerali e antiossidanti, oltre che di fibre, e aiutano a ridurre la sensazione di fame. Ad esempio, 150 grammi di more hanno solo 84 calorie. E sono ricche di fibre, che forniscono una grande sensazione di sazietà.

Chips di carciofi

Questo ortaggio ha molteplici benefici per la nostra salute, inclusa la capacità di aiutare a migliorare la digestione dei grassi, poiché migliora la secrezione biliare e aiuta ad eliminare le tossine del fegato. Aiuta anche a drenare. È ricco di fibre, che ci aiuteranno a sentirci sazi più a lungo e migliorano il transito intestinale. La sua stagione dura fino alla fine di aprile o all’inizio di maggio, quindi abbiamo ancora tempo per approfittarne. Per renderli gustosi, prepara le chips di carciofi, hanno pochissime calorie e sono perfette come snack.

Dieta sana e Frullati verdi

Le verdure a foglia verde sono fresche soprattutto in primavera, quindi bisogna approfittarne ora che sono di stagione. Scegli spinaci baby, lattuga, limone e kiwi per i tuoi frullati e aggiungi integratori come spirulina o complessi multivitaminici in polvere. Gustoso e molto nutriente.

Arancia rossa

Sebbene le arance siano frutti che associamo di più all’inverno, siamo abituati ad averle nei negozi tutto l’anno. Tuttavia, l’arancia rossa è tipica di fine inverno e inizio primavera. E’ un po’ più amara e quindi ha un contenuto di zucchero inferiore. È molto ricca di vitamina C , contiene antociani e fibre, il che la rende un frutto molto saziante. Sarà uno spuntino ideale per la dieta di primavera. Sei dentro?

Anguria, per la dieta di primavera e d’estate

Lo sappiamo, è ancora un po’ presto ma ci siamo quasi. Stiamo per dare il via alla stagione dell’anguria, uno dei frutti di punta dei mesi più caldi dell’anno. Spicca il suo alto contenuto di acqua, che aiuterà a mantenere il corpo idratato. Inoltre ha pochissime calorie e ci aiuterà a farci sentire sazi (150 grammi di anguria hanno circa 46 calorie). È anche molto ricca di vitamine C e A.