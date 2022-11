Cosa non devi fare se soffri di ansia

Ansia. A volte, può colpire quando meno te lo aspetti. Eppure, per alcuni, è una battaglia quotidiana che richiede un’incredibile forza mentale per essere superata ogni giorno. Che tu abbia a che fare con dell’ansia occasionale o quotidiana, vediamo alcune cose che dovresti evitare di fare.

Non dare importanza al tempo di riposo e relax

Cosa fare invece: Dedica almeno un’ora ogni giorno al tuo relax. Includere la cura di sé nel proprio programma ti assicurerà di avere il tempo per rilassarti e resettare.

Perché: sapendo di mettere la tua salute mentale al primo posto, ti sentirai meglio con te stesso.

Mangiare in modo malsano/eccesso di cibo

Cosa fare invece: preparazione dei pasti. Pianifica i tuoi pasti in anticipo per assicurarti che siano sani e soddisfacenti.

Perché: avendo i tuoi pasti già pronti, ti affiderai più difficilmente a piatti veloci e malsani.

Fumo/svapo

Cosa fare invece: Sostituisci la tua abitudine di afferrare la sigaretta o svapare con qualcos’altro come bere acqua o altre bevande non zuccherate, masticare una gomma o mangiare una caramella senza zucchero.

Perché: avere altre sensazioni orali aiuta a sostituire l’impulso di fumare.

Dare spazio a relazioni tossiche

Cosa fare invece: chiama o esci con amici e familiari che tirano fuori il meglio di te e ti sollevano il morale. Riempi il tuo tempo con energia positiva e scegli con cura la tua cerchia ristretta di confidenti e amici.

Perché: le relazioni tossiche non fanno altro che alimentare la tua ansia. Fidati di noi.

Andare sui social

Cosa fare invece: trascorri del tempo con amici e familiari di persona. Cerca di evitare lo scroll insensato sui Social media.

Perché: anche se può sembrare innocuo, in realtà ti stai sottoponendo a un confronto sociale. Nei momenti di ansia, l’ultima cosa di cui hai bisogno è lo stress aggiuntivo di vedere cosa stanno facendo gli altri. Concentrati su te stesso e su come ti senti in questi momenti. Se trascorri del tempo con le persone dal vivo e sei impegnato con loro, dimenticherai cosa fanno le persone online.

Bere troppa caffeina

Cosa fare invece: bere caffè decaffeinato o tisane.

Perché: il nervosismo, chiaro no?

Sovraccaricarsi di impegni

Cosa fare invece: fai piani a breve termine. Inoltre, non aver paura di abbracciare un fine settimana senza impegni.

Perché: troppi impegni imminenti possono diventare travolgenti.

Non praticare l’esercizio fisico

Cosa fare invece: fai passeggiate e prova a pianificare allenamenti di gruppo per rimanere motivati.

Perché: evitare l’esercizio fisico quando si ha l’ansia è comune, ma l’allenamento rifocalizzerà la tua mente e ti farà effettivamente uscire dal tunnel in cui ti trovi.

Pensare troppo

Cosa fare invece: più facile a dirsi che a farsi, ma concentrati sulla risoluzione dei problemi e cerca di avere una visione ottimistica.

Perché: vivi il momento. Se ti concentri sul problema esatto a portata di mano, ti preoccuperai meno di tutti i possibili risultati. Avere una visione ottimistica ti aiuterà a pensare a tutte le possibilità e ai risultati positivi anziché a quelli negativi.

Non praticare la cura di sé

Cosa fare invece: dai la priorità a te stesso e alle tue esigenze. Implementa attività che aumenteranno il tuo buonumore e il tuo benessere generale.

Perché: la cura di sé migliorerà il tuo benessere e ti permetterà di rilassarti e di prenderti il ​​tempo di cui hai bisogno.

Disclaimer: questi sono solo suggerimenti per alleggerire la mente durante i momenti di ansia. Se hai a che fare con un’ansia costante, ovviamente, parla con il tuo medico.