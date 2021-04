Riuscire a smettere di mangiare cibo spazzatura non è semplice. Sai che quel determinato alimento fa male e a lungo andare può causare aumento di peso. Ne sei consapevole, eppure non riesci ad escluderlo dalla tua dieta. Hai un vero e proprio debole per i panini e le patatine fritte dei fast-food.

Sai che, oltre un decennio fa, due ragazze adolescenti fecero causa a una nota catena di fast-food per averle fatte ingrassare? E inoltre, ormai è nota la battaglia di Michelle Obama per cercare di fermare l’epidemia di obesità.

Eppure, ancora oggi riuscire a smettere di mangiare cibo spazzatura sembra difficilissimo. E’ normale avere voglia di un pacchetto di patatine in busta ogni tanto. E se si tratta di una volta ogni tanto, non è nemmeno pericoloso per la nostra salute o per la nostra linea. Ma se cedi troppo spesso, potresti dire addio ai tuoi programmi di dimagrimento (per non parlare della buona salute generale).

Ma non temere perché il modo per riuscire a smettere di mangiare cibo spazzatura c’è. Vediamo alcune strategie vincenti.

4 strategie per smettere di mangiare cibo spazzatura

Se ti sei reso conto che il tuo consumo di cibo spazzatura è eccessivo, potrebbe essere il momento di apportare alcune modifiche alla tua dieta. Queste strategie possono aiutare.

Stabilisci i confini tra te e il cibo innescante

Annota il cibo spazzatura specifico che può indurti a mangiare troppo o abbuffarti. Considera questi alimenti nella lista nera per un po’. Non permettere a te stesso di acquistarli di nuovo finché non avrai stabilito un rapporto migliore con questi alimenti.

Trova modi non alimentari per affrontare le emozioni

Il cibo può essere un cerotto emotivo contro rabbia, depressione e stress. Quando ti accorgi di aver voglia di pizza unta, scrivi su un diario. Quando pensi di volere patatine in busta, fai esercizio fisico o meditazione. Se pensi di aver bisogno di una torta intera, esci a fare una passeggiata.

Preparati quando ti viene voglia di cibo in tarda notte

Sono le 2 del mattino, ma hai voglia di mangiare qualcosa di calorico. La voglia di cibo spazzatura può arrivare in qualsiasi momento, quindi assicurati che nel tuo frigorifero ci sia qualche spuntino sano. Meglio ancora: stabilisci come regola di non mangiare nel cuore della notte. Se hai problemi a dormire, medita, leggi un libro, fai un bagno caldo o rilassati con dello yoga invece di mangiare.

Fai il pieno di finti fast food

Per smettere di mangiare cibo spazzatura, potresti essere incline a cancellare completamente tutti i tuoi vizi ricchi di calorie. Tuttavia, questo pensiero restrittivo può rendere più difficile stabilire abitudini sane. Invece di preparare eliminare del tutto quell’alimento calorico che ti piace, preparane una versione più leggera e, ogni tanto, goditi quella.

Cosa rende il cibo spazzatura così difficile da escludere dalla dieta?

Chiedi a qualcuno qual è il proprio cibo spazzatura preferito e scommetto che nessuno dirà un’insalata di pollo alla griglia. Poche persone sono al di sopra dell’influenza di cibi iper-appetibili, definiti dai ricercatori come alimenti ricchi di grassi, zuccheri e / o sali e spesso costituiti da combinazioni sintetiche di molti ingredienti.

Ci sono diversi motivi se non riesci a smettere di mangiare cibo spazzatura.

Il cibo spazzatura è gustoso in base al design. Gli esperti riconoscono che desideriamo ardentemente cibi zuccherini, salati e grassi molto probabilmente per progettazione evolutiva. Il doppio vantaggio è che gli scienziati del cibo si basano su questo ottimizzando l’odore, il gusto e la sensazione del tuo hamburger preferito fino alla confezione.

Gli esperti riconoscono che desideriamo ardentemente cibi zuccherini, salati e grassi molto probabilmente per progettazione evolutiva. Il doppio vantaggio è che gli scienziati del cibo si basano su questo ottimizzando l’odore, il gusto e la sensazione del tuo hamburger preferito fino alla confezione. Il cibo spazzatura è economico e pronto da mangiare. Questa è musica per le orecchie di chiunque, specialmente di un genitore che lavora. Il fast food vince chiaramente sugli altri ristoranti come opzione conveniente e a basso costo. Per non parlare del fatto che la maggior parte dei fast food ti ricompenserà con delle dimensioni grandi per un costo contenuto.

Questa è musica per le orecchie di chiunque, specialmente di un genitore che lavora. Il fast food vince chiaramente sugli altri ristoranti come opzione conveniente e a basso costo. Per non parlare del fatto che la maggior parte dei fast food ti ricompenserà con delle dimensioni grandi per un costo contenuto. Il cibo spazzatura utilizza il marketing intelligente. I bambini sono obiettivi chiave per il marketing del cibo spazzatura. Nel 2012, l’industria del fast food ha speso circa 4,6 miliardi di dollari per convincere i bambini a tormentare i loro genitori per avere quel giocattolo che trovi nel menù. Le emozioni positive che proviamo sorseggiando cola e sgranocchiando pepite di pollo con le nostre famiglie, costruiscono ricordi che possono avere la capacità di influenzare le nostre decisioni future di mangiare di nuovo questi tipi di alimenti quando siamo stressati e vogliamo sentirci al sicuro.

8 segni che il tuo amore per il cibo spazzatura non è sano

Il cibo spazzatura è gustoso, lo sappiamo. Ma quando si supera la sottile linea della concessione una volta ogni tanto a un ritmo che non è salutare? Ecco alcuni segnali che indicano che potrebbe essere il momento di smettere di mangiare cibo spazzatura.